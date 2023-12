Der Mann war der Polizei bereits bekannt. Als er zusammen mit einem Beifahrer am Sonntagabend in der Colsmanstraße hinter dem Steuer eines Autos angetroffen wurde, gab er Gas. Die Polizei ermittelt jetzt wegen rücksichtsloser und gefährlicher Fahrweise und sucht Zeugen.

Wir das Polizeipräsidium in Ravensburg bestätigt, war der Mann den Beamten bereits bekannt und es war bekannt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Um einer Kontrolle zu entkommen, fuhr der Mann mit seinem Beifahrer „mit weit über 100 Stundenkilometern in Richtung Maybachplatz und bog nach rechts in die Leutholdstraße ab“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Bei Nacht ohne Licht

Dort hatte er trotz Dunkelheit die Beleuchtung seines VW Golf abgeschaltet und raste mit überhöhtem Tempo in Richtung des Parkplatzes und parkte seinen Wagen. Die weitere Flucht setzte er zu Fuß fort, die Polizisten konnten ihn aber einholen und vorläufig festnehmen.

Blutprobe entnommen

Der 29-Jährige war gegenüber den Beamten laut Aussage der Polizei äußerst aufbrausend und aggressiv. Draus ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand und er musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben.

Folgen auch für die Halterin

Auf ihn kommen jetzt Strafanzeigen zu. Die Ermittler bitten Zeugen sowie Personen, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, sich unter Tel. 07541 / 7010 mit der Polizei Friedrichshafen in Verbindung zu setzen. Auf die 29-jährige Halterin des Fahrzeugs kommt ebenfalls eine Anzeige zu, weil sie den Mann hat fahren lassen.