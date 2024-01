Ein kalter Januarmorgen, am Rande des Riedlewalds in Friedrichshafen. Aus der Ferne schallt das schrille Heulen der Motorsägen. Dann ist es ganz kurz still - bevor ein Knacksen gefolgt von einem lauten Scheppern klar macht, dass hier gerade ein Baum gefallen ist.

Es wird derzeit fleißig gearbeitet im Riedlewald. 250 Bäume müssen weg. Viele von ihnen seien krank gewesen, sagt Friedrichshafens Stadtförsterin Karin Beer, und hätten so kurz- oder mittelfristig eine Gefahr dargestellt.

Beer führt in den Wald und zeigt, was in dem für Bürger derzeit abgesperrten Gebiet gerade passiert. „Verkehrssicherungsarbeiten“ nennt die Stadtverwaltung das. Sie sind nötig, damit Fußgänger und Radfahrer künftig weiterhin sicher den kleinen Stadtwald im Herzen Friedrichshafens durchqueren können. Aber auch für Autofahrer sind die Arbeiten wichtig, denn kaputte Bäume könnten auch den Verkehr in der Colsmanstraße gefährden.

Krankheiten machen den Bäumen zu schaffen

Aber warum sind überhaupt viele Bäume in dem gut 17 Hektar großen Wald so krank, dass sie gefällt werden müssen? „Es sind vor allem viele Eschen betroffen“, sagt Karin Beer.

Sie leiden unter dem sogenannten Eschentriebsterben, einer schweren Baumkrankheit, die durch einen aus Ostasien eingeschleppten Pilz verursacht wird. Dadurch seien die Bäume sehr geschwächt.

Folglich könnten sie schlechter extreme Wetterereignisse aushalten, wie sie durch den Klimawandel immer häufiger auftreten. Stürme, Starkregen oder auch schwerer, nasser Schnee, wie er im Dezember gefallen war, setzen den Bäumen laut Beer zu.

Warum ein Sicherheitsdienst die Waldeingänge kontrolliert Für den Zeitraum der Arbeiten ist der Riedlewald komplett gesperrt. Sämtliche Zugänge zum Wald sind abgeriegelt und werden tagsüber sogar von Mitarbeitern eines Sicherheitsdiensts bewacht. Warum das nötig ist, erklärt Stadtförsterin Karin Beer: „Nach dem Schneefall im Dezember, mussten wir den Wald auch sperren. Damals haben wir leider die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen trotz Absperrungen in den Wald gegangen sind.“ Das könne man nicht tolerieren – denn ein Betreten während der Forstarbeiten sei lebensgefährlich. „Wir haben da die Verantwortung“, sagt Beer. Man habe sich bewusst entschieden, die Arbeiten konzentriert am Stück zu machen – und dafür den kompletten Wald zu sperren, statt immer nur einzelne Teilbereiche, so die Stadtförsterin weiter. Die Eingriffe in mehreren Etappen durchzuführen, wäre deutlich zeit- und auch kostenintensiver gewesen. Laut Stadtverwaltung dauern die Arbeiten im Riedlewald noch bis einschließlich Mittwoch, 17. Januar.

Und noch ein weiterer Risikofaktor kommt hinzu, wie Magnus Hummler erläutert. Er und sein Team von der Baumpflege Hummler aus Achberg im Kreis Lindau kümmern sich um die aufwändigen Arbeiten. Viele Eschen würden noch von einem weiteren Pilz befallen, so Hummler, dem sogenannten Hallimasch. „Er tritt in gestressten Waldbereichen vermehrt auf“, sagt der Experte.

Bäume, die durch das Eschentriebsterben ohnehin in ihrer Vitalität stark eingeschränkt sind, hätten dann auch noch mit dem Hallimasch zu kämpfen - was nicht zuletzt in puncto Standsicherheit zu einer großen Gefahr werden könne.

Experten müssen vieles beachten

Deshalb müssen viele Eschen, aber auch andere Bäume weg. Die gefällten Gewächse bringen die Arbeiter mit Seilunterstützung und Maschinen über die Waldstraßen zum Sammelplatz an der ZF-Arena. Von dort wird das Holz abtransportiert - und landet dann in der regionalen Holzvermarktung.

Doch geht es keineswegs nur darum, Bäume zu fällen. „Es ist im Prinzip eine Kombination aus Baumpflege und Forstarbeiten“, sagt Magnus Hummler. So sind etwa kleine Eingriffe in den Baumkronen nötig.

1 von 6

Deshalb befinden sich unter den 13 Experten, die im Wald derzeit zugange sind, auch Baumkletterer. Es sei wichtig, dass bei solchen gefährlichen Arbeiten erfahrenes Personal am Werk sei, so Hummler.

Allgemein gebe es bei einer derart aufwändigen Maßnahme vieles zu beachten. Allein schon durch die Infrastruktur im Wald. Denn zu fällende Bäume sollen natürlich nicht auf die Mülleimer, Straßenlaternen oder asphaltierten Wege fallen und diese beschädigen. Außerdem achten die Experten auch darauf, dass es zu möglichst wenig Schäden an den umstehenden gesunden Bäumen kommt.

So soll der Riedlewald in Zukunft aussehen

„Es ist ein großer Eingriff, aber wir gehen vorsichtig und mit Plan vor“, sagt Stadtförsterin Karin Beer. Man wolle den Wald verjüngen und verfolge das Konzept des „Dauerwalds“. Dazu gehöre, dass der Wald von verschiedenen Baumarten durchmischt sein soll. Denn wo fast nur Monokulturen bestehen, komme es auch schneller zu großflächigen Ausfällen.

Mit mehr Durchmischung werde der Riedlwald also auch widerstandsfähiger gegen den Klimawandel. „Wir können gegen das Eschentriebsterben nichts tun. Deshalb müssen wir so gut wie möglich damit umgehen“, so Beer.

Zur Strategie gehört außerdem, dass ein Teil des toten Holzes im Wald liegen oder stehen bleiben soll - zum Beispiel Baumstämme ohne Krone. Das Holz könne zahlreichen Tierarten, die im Riedlewald leben, ein Zuhause bieten, sagt Karin Beer. Im Anschluss an die Arbeiten sollen außerdem neue Bäume gepflanzt werden.