25 junge Fachkräfte starten ihre Karriere am MCB

Landauf und landab klagen Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen über fehlendes Fachpersonal. Der Medizin Campus Bodensee (MCB) bildet seit sechs Jahrzehnten seine Fachkräfte für die stationäre Pflege und die Assistenz im OP–Saal selber aus und ist damit besonders jetzt gut beraten: Nach den erfolgreichen Prüfungen haben insgesamt 25 junge Fachkräfte Verträge mit dem MCB unterschrieben.

Pflegefachkraft, Krankenpflegehelfer, Operationstechnische sowie Anästhesietechnische Assistenz — die Abschlüsse dieser vier Berufe wurde in den vergangenen Wochen von zahlreichen Auszubildenden des Medizin Campus Bodensee an der Gesundheitsakademie Bodensee–Oberschwaben gefeiert. Insgesamt 31 Schüler haben ihre Zeugnisse nun in der Tasche und ihre Ausbildung somit erfolgreich absolviert.

21 Examensschüler sind nach ihrer dreijährigen Ausbildung nun Pflegefachkraft. Annick Ochel, kommissarische Pflegedienstleitung des MCB, freut sich darüber, dass 15 nunmehr ehemalige Schüler dieses Jahrgangs dem MCB auch zukünftig treu bleiben und jetzt zum Kollegenkreis im Klinikum Friedrichshafen und in der Klinik Tettnang gehören. Laura Necker war mit drei Mal „sehr gut“ die Jahrgangsbeste und erhielt einen Preis für ihre herausragenden Leistungen. Alle MCB–Schüler haben die praktischen Prüfungen bestanden und mir Bravour gemeistert, berichtete Praxisanleiter Christoph Ley, einige müssen jedoch die schriftlichen Prüfungen wiederholen.

Der schwierige Ausbildungsstart während Corona–Pandemie war für diesen Ausbildungsjahrgang nicht die einzige Besonderheit: Darüber hinaus handelt sich auch um den ersten so genannten „generalistischen Kurs“. Deutschlandweit können dessen Absolventen sowohl in der „normalen“ Krankenpflege als auch in der Alten– oder der Kinderpflege arbeiten.

Nach der Pflegeausbildung soll in Zukunft auch die Generalisierung der einjährigen Ausbildung zum Krankenpflegehelfer in Angriff genommen werden. Beim Krankenpflegehelfer–Kurs 2022/23 war das noch nicht der Fall, gefeiert wurde bei der Zeugnisübergabe aber trotzdem. Und das zurecht, denn die Prüfungen wurden von allen elf Schülern aus verschiedenen Unternehmen erfolgreich absolviert. Vier Schüler kamen vom MCB und bleiben diesem auch erhalten. Eine der frisch gebackenen Krankenpflegehelfer lernt weiter: Diese junge Frau entschied sich, nach ihrer anstehender Hochzeit in ihrem Heimatland entgegen ihrer ursprünglichen Pläne, nun doch an den MCB zurückzukehren, um die weiterführende Ausbildung zur examinierten Pflegefachfrau zu beginnen.

Auch der 2020—2023–Kurs der Operationstechnischen (OTA) und der Anästhesietechnischen Assistenten (ATA) weist eine große Besonderheit auf. Konstantin Reichl, Leiter der ATA–Ausbildung beschrieb diese bei der Zeugnisübergabe als erstmalige „Emanzipation des ATA–Kurses“. Nachdem die OTA– und ATA–Ausbildung jahrelang eng verbunden waren, wurde die dreijährige ATA–Ausbildung 2020 erstmals von der Berufsausbildung OTA losgelöst. Somit ist die Klasse dieser ATA–Absolventen der erste separate Kurs, den die Gesundheitsakademie verabschiedete.

Drei OTA– sowie drei ATA–Schüler des Klinikum Friedrichshafen und der Klinik Tettnang bestanden die Abschlussprüfungen mit Bravour, darunter auch Jasmin Dathe, die einen Preis für ihre sehr guten Leistungen erhielt. Der MCB freut sich nicht nur über sie als neue Mitarbeiterin, sondern auch über zwei weitere ATAs sowie drei OTAs in den eigenen Reihen.