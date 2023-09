Ein 25–Jähriger ist am Montagnachmittag mehrfach negativ aufgefallen. Schlussendlich endet der Tag für ihn in der Arrestzelle des Polizeireviers Friedrichshafen. Zunächst hatte er gegen 14 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Ailinger Straße versucht CDs zu verkaufen. Laut Polizeibericht hat er dabei Passanten angepöbelt.

Als ihn die Mitarbeiterin eines Geschäfts deshalb aus dem Markt warf, wurde er renitent, beleidigte und kratzte die Frau. Wenige Stunden später tauchte der Mann dann in einem Geschäft in der Äußeren Ailinger Straße auf und belästigte dort auch mehrere Kunden, teilt die Polizei mit. Der Besatzung des hinzugerufenen Streifenwagens gegenüber zeigte er sich uneinsichtig und kam dem erteilten Platzverweis nur widerwillig nach.

Anzeige und eine Rechnung

Weil er schon kurze Zeit später erneut dort auftauchte, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Dabei versuchte er sich zu wehren, attackierte die Polizisten und warf mit beleidigenden und drohenden Äußerungen um sich. Auf den 25–Jährigen kommen nun Anzeigen und die Kosten für den Aufenthalt bei der Polizei zu.