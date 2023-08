Friedrichshafen

25–Jähriger mit Schlagstock angegriffen

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Zu einem Vorfall, der sich am frühen Samstagmorgen gegen 4. 40 Uhr auf dem Hohenstaufenplatz in Friedrichshafen ereignet hat, bittet die Kriminalpolizei Friedrichshafen um Hinweise zum Täter: Zwei 25 und 27 Jahre alte Männer wurden am dortigen Zigarettenautomaten zunächst von einem Unbekannten aus einer Gruppe heraus angesprochen, der den Geldbeutel des 27–Jährigen forderte.

Veröffentlicht: 18.08.2023, 16:06 Von: sz