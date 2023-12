Das Konzept von Streetfood-Märkten ist inzwischen nicht mehr neu. Imbisswagen mit zahlreichen Leckereien aus aller Welt - solche Veranstaltungen kennt man auch Friedrichshafen schon seit einigen Jahren.

Allerdings fand der Häfler Streetfood-Markt vor diesem Jahr nicht in der Innenstadt statt. Standort war 2019 und 2022 jeweils der Parkplatz P7 an der Umgehungsstraße, was nicht gerade zur Attraktivitätssteigerung beigetragen hat. Vor allem nicht an einem heißen Sommertag, den die Menschen lieber im und am See verbringen.

Event bei strahlendem Frühlingswetter

Im April wird dann endlich der Wunsch vieler Streetfood-Fans Wirklichkeit: 18 Fahrzeuge, in denen Speisen aus aller Welt zubereitet werden, stehen bei strahlendem Frühlingswetter zwischen Gondelhafen und Musikmuschel, direkt am schönen Bodensee.

Auf der Karte stehen unter anderem Burger, Falafel, Burritos, Cevapcici, Churros, Crêpes, aber auch Kässpätzle. Dazu kommen Speisen aus Afrika, Asien oder Indien.