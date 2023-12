2022 gibt das Jahresergebnis von „Häfler helfen“ Anlass zu großer Freude: 219.049 Euro kamen zusammen. So viel Geld wie noch nie in der Geschichte der Spendenaktion. Aber trotzdem fällt es schwer, diese Summe als „Rekord“ zu bezeichnen. Weil nicht nur die Spendensumme zugenommen hat, sondern auch die Not. Die Lebenshaltungskosten sind 2022 stark gestiegen.

Und dieser Schatten des Ukrainekriegs lastet am schwersten auf denjenigen, die sowieso schon wenig Geld hatten. Das sind nicht nur Menschen, die schon früher die Unterstützung von „Häfler helfen“ gesucht haben, sondern auch neue Personenschichten.

Vor einem Jahr (von links): Bernd Herbinger, Reimar Kraus, Dagmar Neuburger, Martin Rebmann und Martin Hennings sind den Spenderinnen und Spendern dankbar für die höchste Freigebigkeit in der Geschichte von „Häfler helfen“. (Foto: Harald Ruppert )

Solche, die vor der Teuerung noch gerade so klar kamen - jetzt aber nicht mehr. Die Zahl der Hilfesuchenden habe sich 2022 fast verdoppelt, berichtet Stadtdiakon Martin Rebmann. Und das bedeutet, dass den Notleidenden mit dem Geld von „Häfler helfen“ wirksam geholfen werden kann.

So viele Spenderinnen und Spender wie noch nie

Die 219.049 Euro setzen sich aus 916 Einzelspenden zusammen. Auch das ist ein Rekord. Noch nie ließen so viele Menschen „Häfler helfen“ Geld zukommen. Das zeigt, dass die Bereitschaft, denen beizustehen, die sehr wenig haben, in unserer Stadt gewachsen ist - obwohl das Leben für uns alle teurer wurde.

Die Weihnachtsaktion 2023 läuft noch

Das Team hinter „Häfler helfen“ - die katholische und evangelische Kirche, gemeinsam mit der „Schwäbischen Zeitung“ freut sich natürlich auch in der aktuellen Weihnachtsaktion 2023 wieder über Ihre Spende - damit gegen die oft versteckte Armut in Friedrichshafen etwas unternommen werden kann. Die Spendengelder werden nur dort eingesetzt, wo die Empfänger die staatlichen Hilfen bereits ausgeschöpft haben oder wo sie mit ihrer Notlage durch die Maschen des sozialen Netzes fallen.