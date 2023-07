Einen Fluss aus 200 Liter Pommes-Fett haben Unbekannte am Sonntagvormittag in der Konstanzer Reichenaustraße verursacht. Die bisher unbekannten Täter sind zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr in die Lagerhalle eines Schnellrestaurants eingedrungen, in der sie den Hahn einer dort stehenden Fettwanne geöffnet haben, wie die Polizei Konstanz mitteilte.

Der Fettfluss lief daraufhin aus der Lagerhalle und gelangte durch die Unterführung des Drive-in bis auf eine Seitenstraße, die auf dem Parkplatz eines Spielcenters endet.

Laut der örtlichen Polizeidienststelle musste die Zufahrtsstraße wegen der Reinigungsarbeiten durch eine Spezialfirma für mehrere Stunden gesperrt werden. Durchfahrende Autos haben die Fettspuren zusätzlich auf der Bundesstraße verteilt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nach Polizeiangaben noch unklar.