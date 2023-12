Wolfgang Sigg (SPD/Linke) und Eduard Hager (CDU) standen bei der Gemeinderatssitzung am Montag im Rampenlicht. Wolfgang Sigg wurde von Oberbürgermeister Andreas Brand für 20 Jahre und Eduard Hager für 25 Jahre Arbeit im Rat und seinen Gremien geehrt.

In den Gemeinderat wurde Wolfgang Sigg 2004 gewählt, seither war er ununterbrochen Mitglied und später Fraktionschef der SPD, später der Fraktion SPD und Linke. Da er 1979 schon ein Jahr im Gemeinderat gearbeitet hat, konnte der OB ihm die Ehrenurkunde des Städtetages in Silber für 20 Jahre verleihen.

Er sei unter anderem Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Friedrichshafen-Immenstaad, der Verbandsversammlung, im Aufsichtsrat der Luftschiffbau Zeppelin GmbH, im Komitee Förderung Bürgerschaftliches Engagement, im Aufsichtsrat des Klinikum Friedrichshafen gewesen und auch heute noch aktiv.

Dank und Anerkennung

Dabei sei er stets ein verlässlicher Partner im Ringen um die Zukunft des Medizin-Campus Bodensee gewesen und als Vorsitzender der Kreisbaugenossenschaft habe er sich stets für Mietwohnungsbau und bezahlbare Mieten eingesetzt. Sein Interesse und Einsatz für soziale Themen habe er auch als Vorsitzender des DRK gezeigt.

„Wolfgang Sigg hat im Ortschaftsrat Kluftern gearbeitet, war ehrenamtlicher Stellvertreter des Oberbürgermeisters und Repräsentant der Stadt bei Veranstaltungen des Städte und Gemeindetages. Wir schätzen Ihre Arbeit und freuen uns, dass wir weiterhin diesen Weg im Gemeinderat gehen können“, sagte Oberbürgermeister Andreas Brand.

Oberbürgermeister Andreas Brand ehrt Eduard Hager für 25 Jahre Arbeit im Gemeinderat und seinen Gremien. (Foto: Stadt Friedrichshafen )

Vor seiner Tätigkeit als Gemeinderat hat Wolfgang Sigg 16 Jahre lang als Erster Bürgermeister gearbeitet. Und dieses Amt sieht er gleich wie sein Engagement in der Fraktion als eine Seite derselben Medaille. „Ich habe das immer im Dienste der Bürger getan“, sagte er am Montag.

„Ich glaube , dass wir unsere Stadt und damit die Gesellschaft Stück für Stück besser machen können. Die Verwaltung muss sich dabei als Ermöglicher verstehen und nicht als Verhinderer“, dankte er Rat und Verwaltung für die konstruktive Zusammenarbeit.

Ein Viertel Jahrhundert im Rat

Auch Eduard Hager wurde für seine Arbeit geehrt. Er hat ein Viertel Jahrhundert im Gemeinderat aktiv die Geschichte und Geschicke in der Stadt miterlebt und gestaltet. OB Brand ehrte ihn für diese 25 Jahre. Langeweile sei ihm bekanntlich ja fremd, Umtriebigkeit als Charakterbeschreibung eher zutreffend. „Im Gemeinderat werden sie Abschied nehmen, dem kommunalen Geschehen werden Sie treu bleiben in Vereinen, Kirchen und anderen Organisationen“, so Andreas Brand.

Eduard Hager habe immer ein feines Ohr für die Bürger dieser Stadt gehabt. „Das machte Sie auch ein Stück weit zum heimlichen Bürgermeister in Jettenhausen“, so Brand. Eingesetzt habe er sich für die Themen der Ortschaften, die keinen Ortsvorsteher haben. „Ein aufrichtiges Dankeschön für Idealismus und konstruktive und vertrauenswürdige Zusammenarbeit im Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen“, der OB überreichte ihm die Urkunde der Stadt.

Eine Kerze für den OB

Eduard Hager erinnerte an die zurückliegende Zeit. Dem Oberbürgermeister brachte er zum Abschied aus Altötting eine Gewitterkerze mit. Die seien immer dann, wenn ein Gewitter drohe, aufgestellt worden. Und unter Gewitter sei dabei auch mehr als nur das Wetter gemeint. Also immer, wenn es heikel werde, wenn Ungemach drohe, dann werde diese Kerze aufgestellt. „Wenn es mal wieder heiß wird, zünden Sie die Kerze einfach an und vielleicht steigt sogar weißer Rauch auf“, riet er dem OB zum Gebrauch der Kerze in der ein oder anderen Ratssitzung.