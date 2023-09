Die Zeppelin–Universität und Friedrichshafen. Seit 20 Jahren gehören sie zusammen. Eine innige Liebesbeziehung war das nicht immer.

Dass diese Uni vor zwei Jahrzehnten neue Wege beschritten, sich binnen kürzester Zeit einen hervorragenden Ruf erarbeitet und so manche Erfolgsgeschichte geschrieben und ermöglicht hat, ist unbestritten.

Kein Geheimnis ist aber auch, dass nicht wenige Häfler mitunter ihre Schwierigkeiten hatten und haben, mit den forschen jungen Leuten von der ZU warmzuwerden.

Und dass die Studierenden in der Stadt bisweilen etwas argwöhnisch als Schnösel empfunden wurden, die nach dem Studium eh gleich wieder abhauen — in die hippen und pulsierenden Metropolen.

Durch Corona manches eingeschlafen

Ist das nach 20 Jahren immer noch so? Sprecher der ZU ist Michael Scheyer zwar erst seit ein paar Monaten, in der Region aber lange genug, um zu wissen, dass die Beziehung zwischen Häflern und ZU nicht immer einfach, der Kontakt aber auch schon mal intensiver war als heute.

„Durch Corona ist leider manches eingeschlafen. Wir besprechen aber gerade sehr intensiv, wie wir wieder mehr Angebote für die Bevölkerung wie Bürgeruni oder Studium generale schaffen können“, sagt Scheyer.

Der Standort und der See sind längst zu einem Markenzeichen geworden. Nicht alle wollen nach Berlin, Hamburg oder München. Michael Scheyer

Dass die ZU nach 20 Jahren fest in Friedrichshafen und der Region verwurzelt ist, und dies nicht nur wegen ihres Namensgebers, daran lässt er keine Zweifel aufkommen.

„90 Prozent der Studierenden wohnen hier, ebenso die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Wir arbeiten mit regionalen Dienstleistern und Kooperationspartnern zusammen und pflegen einen sehr intensiven Kontakt mit Unternehmen“, sagt er.

Und: „Der Standort und der See sind längst zu einem Markenzeichen geworden. Nicht alle wollen nach Berlin, Hamburg oder München.“

Auf der Suche nach den besten Optionen

Aber auf Dauer am Bodensee bleiben, um hier etwas aufzubauen, das wollten und wollen viele nach ihrem ZU–Studium dann doch nicht — oder täuscht dieser Eindruck?

„Wenn Absolventen gehen, dann nicht, weil sie Friedrichshafen als ,lame’ empfinden, sondern weil sie nach den besten Optionen für ihre Start–Ups suchen“, sagt Michael Scheyer — und räumt ein, dass ein entscheidender Punkt hier in der Vergangenheit oft das Fehlen von passenden Investoren in der Region war.

„Krasse Erfolgsgeschichten“

Durch und rund um die Uni sei zwar eine Gründerszene entstanden, die sei aber noch verhältnismäßig klein. Die, wie es Scheyer formuliert, „krassen Erfolgsgeschichten“, haben ehemalige Studierende der ZU bislang eher andernorts geschrieben.

Wir möchten dafür sorgen, dass es für unsere Absolventinnen und Absolventen nicht mehr viele Gründe gibt, die Region zu verlassen. Michael Scheyer

Was sich künftig ändern soll, auch mit Unterstützung einer Gruppe finanzstarker Investoren, die vor rund einem Jahr selbst auf die Uni zugegangen sind. „Unser erklärtes Ziel ist, Ideen und Kapital zusammenzubringen und in der Region zu binden. Wir möchten dafür sorgen, dass es für unsere Absolventinnen und Absolventen nicht mehr viele Gründe gibt, die Region zu verlassen“, so Scheyer.

Gründergeist wecken und fördern

Gründergeist zu wecken und zu fördern, das war von Anfang an und ist bis heute ein zentrales Anliegen der Zeppelin Universität. Dass man hier durchaus erfolgreich unterwegs ist, belegt auch eine Analyse der TU München, die aufzeigt, welche Unis die meisten Start–Ups hervorbringt. In Relation zur Anzahl der Studierenden liegt die ZU hier bundesweit auf Platz drei.

Weniger Studierende, höhere Kosten

Läuft also alles bestens? Nicht ganz. Die Zahl der Studierenden sinkt, die Kosten steigen, weshalb der Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen im Frühjahr ein millionenschweres Hilfspaket für die ZU geschnürt hat. Langfristig sollen ein oder mehrere starke Partner mithelfen, die Finanzierung sicherzustellen. Die müssen aber noch gefunden werden.

Aber auch die ZU selbst ist natürlich gefordert, ein Profil zu etablieren, das auf Dauer funktioniert. „Vor 20 Jahren war die Zeppelin- Universität neu und alle fanden sie cool. Mittlerweile ist sie erwachsen geworden, aber immer noch damit beschäftigt, sich als Uni selbst zu finden“, sagt Michael Scheyer.

Dass der Uni das gelingen wird, daran zweifelt er nicht. Ihre Geschichte ist noch jung, doch das Selbstvertrauen längst groß genug, um gewiss zu sein, dass sie auch die aktuellen Herausforderungen meistern wird.

Die Universität als „Hoffnungsmaschine“

Das Motto der Feier am kommenden Samstag lautet: „Die Universität als Hoffnungsmaschine.“ Will die ZU Hoffnung verbreiten in einer Zeit, in der immer mehr Menschen die Hoffnung zu verlieren scheinen?

Michael Scheyer erklärt es so: „Die Welt ist gerade geprägt von sehr vielen Unsicherheiten — durch Krieg, Klimawandel, wirtschaftliche Entwicklungen, aber auch technischen Fortschritt wie die künstliche Intelligenz, von der wir noch nicht wissen, was sie mit uns machen wird. Die Masse dieser Unsicherheiten sorgt für Ängste, und in vielen Ländern sind Nationalisten und Populisten auf dem Vormarsch, weil sie mit diesen Unsicherheiten und Ängsten spielen. Begegnen kann man dem nur mit Wissen, denn wenn man etwas versteht, dann verliert man diese Unsicherheiten und Ängste.“ Und die ZU sieht sich sinnbildlich als Maschine, die solches Wissen herstellt.

So feiert die ZU Geburtstag

Ihr 20–jähriges Bestehen feiert die ZU im Zuge ihres Sommerfestes am Samstag, 16. September, auf dem ZF–Campus im Fallenbrunnen. Eingeladen sind alle Bürger aus der Region, das Programm beginnt um 14 Uhr.

Nach der Begrüßung durch den studentischen Vizepräsidenten Amar Günther hält ZU–Präsident Professor Dr. Klaus Mühlhahn einen Vortrag zum Thema „Zeppelin Universität: Zwischen Tradition und Morgen“. Grußworte spricht danach Friedrichshafens Bürgermeister Dieter Stauber. Professor Dr. Armen Avanessian geht im Anschluss als Moderator einer Podiumsdiskussion der Frage nach, was Universitäten dazu beitragen können, dass die Menschheit nicht die Hoffnung verliert.

An der Diskussion beteiligt sind: Peter Gerstmann, Stiftungsratsvorsitzender der ZU–Stiftung und Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin GmbH, Professor Dr. Joachim Behnke, der als Vizepräsident Lehre die ZU vom Präsidium aus überblickt, Professorin Dr. Karen van den Berg, die die ZU seit ihren Anfängen kennt, sowie ZU–Alumna Rea Eldem und die künftige ZU–Studentin Alisa Hensel.

Die studentisch geführte Initiative Club of International Politics lädt um 17 Uhr ein zu einem Global Talk mit Dr. Katharina Stasch, Botschafterin und Ständige Vertreterin der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen. Zeitgleich eröffnet das Artsprogram die Ausstellung „Whiteface“, in der sich die südafrikanische Künstlerin Candice Breitz mit rassistischen Ideologien beschäftigt.

Unter dem Motto „20 Jahre — 20 Köpfe“ geben außerdem Studierende, Alumnae und Alumni sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Einblicke in den faszinierenden Kosmos rund um die ZU.

Abgerundet wird das Festprogramm von Livemusik der aus aktuellen und ehemaligen Studierenden bestehenden Luftschiffkapelle, Tanzmusik von ZU–Alumnus und DJ Nicolas Böttger und der Afterparty im Kulturhaus Caserne im Fallenbrunnen.