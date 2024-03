Wie denken junge Leute über ihre Heimatstadt? Wie empfinden sie das Leben auf dem Land? Was sind Vor- und Nachteile? Darüber hat die „ Schwäbische Zeitung “ mit zwei 20-jährigen Meßkirchern gesprochen.

Kirstin (Namen nachträglich wegen sensiblem Berufsumfeld geändert, Anm. d. Red.) lebt schon ihr ganzes Leben im Ortsteil Rohrdorf. Sie macht eine Ausbildung beim Zoll, ist Zollsekretäranwärterin. Im August nächsten Jahres wird sie die Ausbildung beenden. „Momentan bin ich im Praxisjahr, da bin ich alle drei Wochen woanders. Wir sind in Hotels untergebracht“, sagt sie. So habe sie Stuttgart, Friedrichshafen oder Lindau kennengelernt.

Von daher ist sie froh, dass sie mit ihrem Elternhaus in Rohrdorf immer eine feste Anlauf-stelle hat. „Mir gefällt es sehr gut auf dem Land.“ Großstädte seien nichts für sie – das habe sie bei ihrer Arbeit in Stuttgart gemerkt. „Was ich sehr mag ist, dass auf dem Land jeder jeden kennt. Auf Festen trifft man viele, die man noch aus der Schule kennt. Man kennt auch die älteren Leute. Das ist in der Stadt alles viel anonymer.“ Die Stadt sei laut, die Leute unfreundlich, wenn sie merken, dass man sich nicht auskenne. Man wisse nicht, mit wem man es zu tun habe.

Was die Vereine angehe, habe man viel Auswahl in Meßkirch: Ob Fußball, Tennis, Badminton oder Chor – für jeden sei etwas dabei. Kirstin hat selbst Fußball beim SV Meßkirch gespielt, meistens im Sturm. „Das hat Spaß gemacht und war immer lustig.“ Auch kulturell sei in Meßkirch etwas geboten, etwa das Theater der Kolpingsfamilie.

Für junge Leute gibt es Veranstaltungen wie „Meßkirch unplugged“ oder die Kneipennacht. Die Kneipenlandschaft sei groß und es gebe zwei Diskotheken, außerdem gebe es viele Zeltfeste auf dem Land.

Die Busverbindung rund um Meßkirch hält Kirstin hingegen für verbesserungsbedürftig. „Mir fehlt ein griechisches Restaurant“, sagt die 20-Jährige. Und auch ein größeres Elektrogeschäft wünscht sie sich. „Meßkirch hat so viele Einkaufsläden, ein großer Elektroladen wäre sicher gut besucht.“

Sie wünscht sich, dass sie nach ihrer Ausbildung möglichst heimatnah, im Umkreis von 30 bis 40 Kilometern, eingesetzt wird. „Ich habe den Wunsch, einmal ein Haus zu bauen. Meine Kinder sollen hier, wie ich, aufwachsen und nicht in Stuttgart.“

Marcel Jäger kommt ebenfalls aus Rohrdorf . Er hat in Meßkirch die Grafen-von-Zimmern-Realschule besucht und macht nun in Tuttlingen eine Ausbildung zum Chirurgiemechaniker. Er ist im vierten Lehrjahr. „Das Leben in Rohrdorf ist recht ruhig, was sehr angenehm ist. Das Schöne ist, dass man jeden kennt.“ Was er in Meßkirch schätze, seien die vielen Möglichkeiten, um am Wochenende auszugehen. Andere Städte gleicher Größe hätten nicht solch eine Kneipendichte. „Zum Weggehen fehlt mir überhaupt nichts“, sagt der 20-Jährige. Zudem finden viele Dorffeste statt, bei denen man sich trifft.

Wünschenswert wäre es, dass es in Meßkirch wieder ein Kino geben würde. Und ein Bekleidungsgeschäft für junge Leute, etwa ein Sportartikelgeschäft, vermisst der 20-jährige Rohrdorfer. Auch bei den Busverbindungen bestehe Verbesserungsbedarf: Im ersten Lehrjahr musste seine Mutter ihn immer mit dem Auto von Rohrdorf nach Meßkirch fahren, damit er von dort den Bus nach Tuttlingen erreicht. Von Rohrdorf aus fuhr zu der Zeit kein Bus. Abends musste ihn seine Mutter auch aus Meßkirch wieder abholen. „Aber mittlerweile hat jeder ein Auto.“

Marcel Jäger ist Torwart in der ersten Mannschaft des SV Meßkirch. „Es ist schön, dass ich im Verein seit 15 Jahren mit den gleichen Leuten zusammen spiele. Es kommen aber immer auch neue dazu. Ich spiele nicht nur mit Gleichaltrigen, sondern auch mit 30-Jährigen in der Mannschaft.“ Als Fünfjähriger hat der Rohrdorfer mit dem Fußballspielen angefangen. Auch er lobt die breite Palette an Aktivitäten, die die Meßkircher Vereine anbieten.

Marcel Jäger könne sich zwar durchaus vorstellen, zwischendurch auch einmal in der Großstadt zu leben, doch wenn er älter wird, sei das Landleben vorzuziehen.