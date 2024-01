Die Autofahrt eines 19-Jährigen in Friedrichshafen endete am Mittwoch in der Schaufensterscheibe einer Bäckerei. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 20.30 Uhr. „Der 19-Jährige bog von der Ailinger Straße nach links in die Charlottenstraße ein und schätzte dabei offenbar eine Verkehrssituation falsch ein“, schreiben die Beamten.

Mutmaßlich aus Schreck lenkte er stark ein und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. „Der junge Fahrer kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr mehrere Meter auf dem Gehweg, kollidierte mit einem Verkehrsschild und blieb an der Fassade des Geschäfts stehen“, heißt es im Polizeibericht.

Die Beamten schätzen den Schaden am Fenster auf etwa 1500 Euro. Am BMW des 19-Jährigen dürfte hingegen wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, den die Polizei auf mindestens 15.000 Euro beziffert. Passanten und Fahrer kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.