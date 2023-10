Drei Verletzte und Sachschaden im sechsstelligen Euro-Bereich sind die Folge eines Unfalls am Donnerstag um 8.45 Uhr auf der K 7728. Laut Polizeibericht war der 24 Jahre alte Fahrer eines Audi-Sportwagens in Richtung Friedrichshafen unterwegs und geriet bei regennasser Fahrbahn in der Nähe des Flughafens in den Grünstreifen.

Stark abgebremst

In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Auto und schleuderte über die Fahrbahn. Eine entgegenkommende 43 Jahre alte Fahrerin bremste zwar stark ab, konnte jedoch nicht verhindern, dass der R8 seitlich frontal in ihren Wagen prallte.

Während der 24-Jährige und und sein 22 Jahre alter Beifahrer eher leicht verletzt wurden, zog sich die Frau schwere Verletzungen zu, teilt die Polizei mit. Rettungsdienste brachten die Beteiligten in ein Krankenhaus.

Straße voll gesperrt

Am Auto der 43-Jährigen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, am laut Polizei augenscheinlich modifizierten Audi wird der Sachschaden auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

Die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen, bei denen auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei im Einsatz waren, dauerten bis etwa 11.30 Uhr an. In dieser Zeit musste die Kreisstraße zum Teil voll gesperrt werden.