15. Filmtage im Kiesel sind eröffnet

Der Kiesel mag zu klein werden für den Erfolg, den die Filmtage haben; Ruckzuck, waren die Karten weg. Sie deswegen in einen größeren Saal zu verlegen, würde die Filmtage trotzdem zum Opfer ihres eigenen Erfolgs machen, denn einen ähnlich attraktiven Festivalort gibt es in der Innenstadt nicht. Und das GZH? Es müsste für teures Geld gemietet werden. So begannen am Donnerstagabend auch die 15. Filmtage klein, aber stimmungsvoll im Kiesel mit live gespielten Filmmusiken aus der Frühzeit der laufenden Bilder.

Konzert zwischen Klassik und Jazz

Das auftretende Arcis Saxophon Quartett aus München hat mit den Filmtagen gemein, dass es sein 15-jähriges Bestehen feiern kann. Musikalisch überrascht das Quartett ausnahmslos mit Kabinettstücken weithin unbekannter Komponisten, die ihre Werke im Frankreich der 1920er-Jahre schrieben. Einer Zeit, in der die „E-Musik“ sich von der überkommenen Romantik absetzte und die Genres durchlässig wurden; auch in Richtung des Jazz, der im Kiesel stark an die Oberfläche dringt. Wäre die „Klassik“ diesem Einfluss gefolgt, gälte George Gershwin heute als klassischer Komponist, und die E-Musik des 20. Jahrhunderts wäre populärer.

Schatzsuche nach der originalen Partitur

Klassik, Jazz und populäre Tänze mischen sich auch in der Musik zum erst 1961 entstandenen französischen Film „Lieben Sie Brahms?“ Die Jagd nach den verschollenen Originalnoten schilderte Sopranaxophonist Claus Hierluksch als Schatzsuche, die schließlich in ein amerikanisches-Archiv führte, in der offenbar die Originalpartitur aufbewahrt wurde - teils handschriftlich und leider unvollständig. Erst mithilfe eines befreundeten Arrangeurs gelang es dem Quartett, die Partitur so zu rekonstruieren, wie sie von ihrem Schöpfer Georges Auric ursprünglich ersonnen worden war - wenn auch für Orchester, nicht für ein Saxophonquartett. Derart kammermusikalisch, kam die Musik aber besonders transparent daher. Die schwerblütigen bis unheimlichen Walzerstücke zeigten dabei eine angenehme Nähe zu Schostakowitschs Jazz-Suite.

Des eigentlichen Höhepunkts, gemeinsam mit dem Schlagzeuger Christian Benning, hätte es danach eigentlich gar nicht mehr bedurft. Das riesige Vergnügen des kurzen Chaplin- Stummfilm „Ein Uhr nachts“ zur Musik von Darius Milhaud nahm man aber gerne mit. Zum Slapstick Chaplins passten die Burlesken Milhauds wie maßgeschneidert - obwohl die Musik nicht für diesen Film geschrieben wurde.

Die Jagd nach den Tauben des Gegners

Der eigentliche Eröffnungsfilm war aber die Doku „Kash Kash - ohne Federn können wir nicht leben“ der Deutsch-Libanesin Lea Najjar. Sie begleitet drei Männer aus Beirut bei ihrer Leidenschaft: dem Züchten von Tauben. Jeden Tag fliegen die Vögel aus ihren Käfigen, damit sie sich mit den Schwärmen anderer Züchter verbinden. Dabei hofft jeder Züchter auf „Überläufer“ aus anderen Schwärmen, um den eigenen zu vergrößern. Dieses Spiel rund um den besten Schwarm hat eine 2000-jährige Tradition.

„Ich züchte Tauben, um zu vergessen“

Zugleich fängt der Dokumentarfilm die Desillusionierung der Libanesen ein, die von einer korrupten Politikerkaste, hoher Inflation und fehlenden Hoffnungen zugrunde gerichtet werden. Das Taubenspiel ist für die Männer in der maroden Wohnwüste Beiruts ein Mittel, diesem Niedergang zeitweise zu entkommen. „Ich züchte Tauben, um zu vergessen“, sagt einer von ihnen.

Nachwirkungen in der Magengrube

Dass Beirut dennoch eine aufregende, pulsierende Metropole ist, wie Produzent Matthias Drescher im Gespräch mit dem Publikum sagte, wird im Film nicht deutlich, ist aber auch nicht sein Fokus. Stattdessen zeigt er niedergeschlagene Volksaufstände, von denen in Deutschland medial kaum jemand etwas mitbekam. Dieser Abend wirkt in der Magengrube nach.