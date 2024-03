15.000 Euro für lokale Vereine

Das Unternehmen Team Neusta geht mit der Aktion „Miteinander“ in die zweite Runde. Laut Pressemitteilung können sich Vereine, die Unterstützung bei der Umsetzung für ein konkretes Projekt benötigen, bis zum 15. März bewerben und je bis zu 1000 Euro Förderung erhalten. Dabei sei es egal, ob es sich um einen Sport-, Kultur-, Naturschutz-, Umweltschutz- oder Sozialverein handelt.

Carsten Meyer-Heder, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Team Neusta, wird in der Pressemitteilung wie folgt zitiert: „Viele unserer Mitarbeitenden engagieren sich vor Ort in Vereinen, das finden wir unterstützenswert. Darum fördern wir mit unserer Aktion ,Miteinander‘ das Vereinsleben in Friedrichshafen.“

Die Vereine müssen einige Voraussetzungen für eine Bewerbung erfüllen. So muss es sich unter anderem um einen eingetragenen Verein handeln, die Bewerbung muss eine konkrete Projektbeschreibung enthalten und das Projekt muss in diesem Jahr umzusetzen sein.

Bewerbungen nimmt Team Neusta bis zum 15. März per Mail an [email protected] entgegen. Eine Jury sichtet die eingegangenen Projekte nach Bewerbungsschluss und entscheidet über die Förderung.