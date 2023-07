Hier stellt der 14-jährige Moritz Nachbauer einen neuen Bodensee-Rekord auf

Egal ob Schwimmen oder Klettern: Moritz Nachbauer ist Sportler durch und durch.

Mit seinen 14 Jahren ist der Altdorfer nun der jüngste Deutsche, der den Bodensee schwimmend durchquert hat. In nur fünf Stunden bewältigte er am Freitag die Wasserstrecke von Friedrichshafen nach Romanshorn im Kraulstil. Seine Eltern zeigten sich von der Idee zunächst überrascht. Als sie aber hörten, welches Projekt der 14-Jährige alternativ umsetzen wollte, bestärkten sie ihn doch in seinem Vorhaben.