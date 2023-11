„Die ökologische Aufwertung ist eine Herzensangelegenheit“, so Ortsvorsteher Andreas Lipp beim öffentlichen Startschuss für weitere 1250 Meter mehr Natur in Ailingen. Um ein Zeichen zu setzen, pflanzten Ortsvorsteher Andreas Lipp, Vertreter vom Arbeitskreis Umwelt und Mitarbeiterinnen von der Abteilung Landschaftsplanung und Umwelt vor dem Rathaus Blumenzwiebeln in die Wiese ein.

Und diese Zahl 1250 entspricht im nächsten Jahr genau dem Alter des Häfler Ortsteils Ailingen - für jedes Jahr ein Meter mehr Grün. Es sollen Hecken und Baumreihen gepflanzt, Blühflächen angelegt und Blumenzwiebeln ausgebracht werden. Auch sollen Vogel- und Fledermauskästen aufgehängt werden. Bereits im Vorfeld hatte die Klasse 3a der Grundschule Ailingen gemeinsam mit dem Arbeitskreis Umwelt Blumenzwiebeln eingepflanzt. Und das wurde ebenfalls bereits auf der nördlichen Ittenhauser Str. erledigt. Hier soll dann die Zahl 1250 erkennbar sein.

So merkte Rainer Barth vom Arbeitskreis Umwelt an: „Unser Ziel ist es, ökologisch hochwertige Flächen noch mehr aufzuwerten. So kamen wir auf die Idee, 1250 Meter zusätzliche Natur zu schaffen. Fünfzig Vorschläge lagen auf dem Tisch. Gemeinsam mit der Ortsverwaltung und der Abteilung Landschaftsplanung und Umwelt wurden die Bereiche festgelegt. Viele befinden sich auf öffentlichen Flächen. Aber auch Privatleute haben gerne ihr Land zur Verfügung gestellt. Wir freuen uns, dass wir unser selbst gestecktes Ziel von 1250 Metern bereits in der Planung übertroffen haben.“