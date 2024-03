Das ist schon ein ganz besonderer Ortsteil der Stadt, ein ganz besonderes Dorf - ohne es durch diese Bezeichnung vielleicht als klein oder unbedeutend darzustellen. Ailingen ist ein Ort, der nicht nur vor 1250 Jahren erstmals urkundlich erwähnt wird, damit aber vermutlich noch viel älter ist. Es ist auch ein Ort, dessen Menschen etwas auszeichnet, das in den Festreden beim Jubiläumsauftakt deutlich wurde.

Oberbürgermeister Andreas Brand war es, der eine Aussage des ehemaligen Ratsmitgliedes und Ortschaftsrates Bernd Ammann zitierte: „Die Oilinger sind die besseren Häfler“. Wer Bernd Ammann kennt, weiß, dass er das mit Humor meinte, es aber sehr wohl auch ernst nahm.

Selbstbewusst und klug verhandelt

Immerhin, so erzählte OB Brand weiter, hätten sie 1971 selbstbewusst und klug verhandelt, als es um die Eingliederung der Ortschaft nach Friedrichshafen ging. Auch wenn eine Bedingung dabei der Bau eines Minigolfplatzes gewesen sei, den hatte der OB nicht als Gastgeschenk dabei. Er lobte vielmehr den Zusammenhalt der Ailinger, die darin vielleicht nicht bessere, aber sicher gute Häfler sind. Sie würden ihre Wurzeln kennen und ihre Identität nicht aufgeben, sagte Andreas Brand. Einen Scheck für die Aktion Gemeinsinn Ailingen hatte er vergessen, versprach aber, diesen in die Post zu geben.

Der Kirchenchor trägt am Ende der Veranstaltung das Heimatlied vor, mit Unterstützung aller Gäste im Saal. (Foto: Ralf Schäfer )

An die Wurzeln erinnerte der Leiter des Stiftsarchiv St. Gallen in der Schweiz, Peter Erhart. Er stellte dabei vor allem heraus, dass allein der Umstand, wie in St. Gallen Urkunden und Schriften sortiert und geordnet wurden, dafür verantwortlich sei, dass überhaupt bekannt sei, wann Ailingen erstmals Erwähnung fand. Sie wurden hier nicht in Bücher abgelegt, wie andernorts in Klosterarchiven üblich.

Er zeigte die alte Urkunde, mit der Priester Hymmo nach dem Tod seines Vaters Deopart fünf Joch Land und andere Besitztümer aus „Ailingas“ dem Kloster St. Gallen vermacht hatte. Das - hier erklärte er die korrekte Datierung - sei am 20. März 774 gewesen. Dass der Priester wegen seines Seelenheils so handelte, stehe nicht in der Urkunde, solle aber nicht heißen, dass es nicht so gewesen sei.

Heimatbuch vorgestellt

Rainer Barth stellte das Heimatbuch vor, an dem viele Autorinnen und Autoren mitgewirkt haben, und Ailingens Ortsvorsteher Andreas Lipp führte souverän durch den Abend in der „Alten Dame Rotachhalle“, wie er den Ort des Festaktes bezeichnete. Dass hier der Mikrofonhalter ebenso desolat sei wie die Halle und man bald eine neue brauche, hatte bereits OB Brand bemerkt.

Dass der „Geburtstag“ von Ailingen, also der 20. März, mit der Hochzeit von John Lennon und Yoko Ono oder der Veröffentlichung der ersten Relativitätstheorie von Albert Einstein auf einen Tag, wenn auch in anderen Jahren, fällt, schien Lipp darin zu bestärken, wie wichtig dieses Jubiläum ist.

Und mit dem Heimatlied machten viele Musikerinnen und Musiker aus Ailingen deutlich, wie bedeutsam das Ereignis überhaupt ist. Die Chorgemeinschaft Liederkranz, die Schalmeien Ailingen, der Musikverein Ailingen, der Musiker und Saxofonist Thomas Riether und der Chor der St. Johannes Kirche Ailingen und nicht zuletzt all die Gäste, die mitsangen, brachten das Heimatlied zu musikalischen Ehren. Thomas Riether entdeckte in den Noten des Liedes musikalisch dargestellt sogar die Wurzeln einiger der bekanntesten Musikstücke der Welt.

