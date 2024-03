Ortsvorsteher Andreas Lipp aus Ailingen hat es bei der Begrüßung zur Feierstunde anlässlich des Jubiläums 1250 Jahre Ailingen betont: Das Heimatlied wird zum musikalischen Hauptdarsteller werden. Er sollte Recht behalten.

Was ist ein Kinosaal mit Dolby Atmos oder was es sonst noch so an akustischen Spielereien gibt, wenn in der Rotach-Halle bei gefühlt 5000 Zuschauern das Heimatlied gesungen wird, auch wenn Andreas Lipp später nur von rund 500 Gästen spricht? Nix.

Schon bei der ersten Darbietung mit dem Liederkranz drangen aus allen Richtungen glockenklare Stimmen ans Ohr. Das ist Raumklang pur, Gänsehautmoment und - in der Tat - ein musikalischer Höhepunkt gewesen. Da kommt es auf Gefühl und nicht Perfektion an.