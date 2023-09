Mit 108 Jahren ist Gerda Metze als älteste Passagierin des Zeppelin NT im September über die Bodenseeregion geschwebt. Und das nicht zum ersten Mal. Die ehemalige Lehrerin, die den Ersten und Zweiten Weltkrieg, die DDR-Zeit, den Mauerfall und vieles mehr miterlebt hat, ist Wiederholungstäterin.

„Wir hatten meine Mutter zum 107. Geburtstag damit überrascht“, berichtet Tochter Sigrid Heyde. „Nach einer Ballonfahrt, einem Tandem-Gleit-Leichtflugzeug-Flug und einem Ausflug mit einem Mini-U-Boot gingen uns so langsam die Ideen aus.“

Es war bestimmt nicht der letzte Besuch am Bodensee. Gerda Metze

Der Ausflug mit dem Zeppelin hat der wohl ältesten Bewohnerin Thüringens so gut gefallen, dass sie sich zum 108. Geburtstag ein Jahr später erneut einen Kurzurlaub am Bodensee mit Zeppelin-Flug wünschte.

Als Mädchen die Zeppeline am Himmel gesehen

„Also haben wir alle zusammengelegt und sind mit der Oma nochmal an den Bodensee gefahren“, berichtet die Tochter im Telefonat mit der „Schwäbischen Zeitung“. Fünf Generationen der Großfamilie begleiteten die rüstige Dame an den Bodensee. „Ein Urenkel flog sogar gemeinsam mit der Oma im Zeppelin“, berichtet Sigrid Heyde.

Fünf Generationen der Familie haben Gerda Metze (zweite von links) an den Bodensee begleitet, damit die 108-jährige Thüringerin das zweite Mal mit dem Zeppelin NT abheben konnte. (Foto: Heyde )

Die Ära der Luftschiffe hat die Thüringerin als junges Mädchen miterlebt. „Sie hat die Zeppeline wahrgenommen, sah sie auch in der Luft“, berichtet Tochter Sigrid. Weil das mit dem Hörgerät am Telefon so schlecht funktioniert, befragt sie ihre Mutter für uns. „Sie war sehr beeindruckt von den großen Zeppelinen ‐ Angst vor ihnen hatte sie nicht.“

Seniorin plant wiederzukommen

Vom Absturz der Hindenburg 1937 in Lakehurst erfuhr Gerda Metze als junge Frau aus den Medien. Eine aufregende Zeit und ein erfülltes Leben, auf welches das Familienoberhaupt von zwei Kindern, acht Enkeln, sieben Ur-Enkeln und drei Ur-Ur-Enkeln zurückblickt.

„Ihren jüngsten Flug mit dem Zeppelin NT in Friedrichshafen genoss unsere Mama in vollem Umfang“, erzählt Sigrid Heyde. „Sie ist immer wieder begeistert und fasziniert von den Ausblicken aus luftiger Höhe auf die wundervolle Bodenseeregion.“ Nach wie vor lebt Gerda Metze in ihrer eigenen Wohnung in Altenburg und lässt ausrichten: „Es war bestimmt nicht der letzte Besuch am Bodensee.“