100 Jahre Imperia und die Amici di Imperia feiern mit

Friedrichshafen

Künstlerin Valentina Zaccaro stellt aus Anlass des 100. Geburtstags der Stadt Imperia ihre Impressionen aus ihrer Heimatstadt in Friedrichshafen aus. (Foto: Amici di Imperia )

Gemälde in leuchtenden Farben zeigen in den kommenden drei Wochen den Reiz der italienischen Partnerstadt von Friedrichshafen in der Friedrichshafener Innenstadt. Eine Ausstellung mit dem Titel „100 Jahre Imperia ‐ Impressionen von Licht und Meer“ mit zahlreichen Gemälden der Künstlerin Valentina Zaccaro ist im Rathaus, in der Artothek des Medienhauses und in vielen Schaufenstern der Innenstadt zu sehen.

