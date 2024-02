Am 28. Februar 1924 ist Ferdinand Pfleghart in Friedrichshafen geboren worden und lebte viele Jahre im Ortsteil Hofen. Jetzt feiert er seinen 100. Geburtstag.

Noch bis vor wenigen Wochen hat Ferdinand Pfleghart in seiner eigenen Wohnung im betreuten Wohnen gelebt, tatkräftig unterstützt von seinem Sohn Artur. „Er ist mir eine große Stütze“, sagt der Jubilar über seinen Sohn. Eine Lungenentzündung warf ihn aus der Bahn und war der Grund für den Umzug ins Gustav-Werner-Stift.

Erst mit 80 endet sein Arbeitsleben

Ferdinand Pfleghart blickt auf ein arbeitsreiches Leben zurück. Stillsitzen war nicht sein Ding. Nach seiner Ausbildung als Metaller bei ZF arbeitet er unter anderem beim Schweizer Nutzfahrzeughersteller Saurer und im deutsch-französischen Fahrzeugreparaturbetrieb „CRAS“ in Friedrichshafen.

Bevor er in Rente ging, managte Pfleghart 20 Jahre lang die Rezeption des Klinikums in Tettnang. Aber auch im Ruhestand legte er die Hände nicht in den Schoß. „Ich habe für ein großes Autohaus gearbeitet und Autos überführt oder bei der Zulassungsstelle angemeldet“, erzählt der 100-Jährige. Erst mit 80 Jahren endete sein Arbeitsleben.

Als großes Glück bezeichnet es Ferdinand Pfleghart, so lange gesund geblieben zu sein. Sein Rezept verrät er gerne: „Ich habe normal gelebt, nicht geraucht, nicht viel getrunken, viel Gymnastik gemacht und ein solides Leben geführt.“