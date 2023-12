Sieben Monate nach ihrer Festnahme durch Beamte des Bundeskriminalamts hat die Bundesanwaltschaft vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main Anklage gegen Johanna Findeisen aus Frickingen im Bodenseekreis erhoben. Sie soll zum inneren Kreis einer terroristischen Vereinigung um den mutmaßlichen „Reichsbürger“ Heinrich XIII Prinz Reuß gehört haben.

Die Anklage richtet sich auch gegen diesen und sieben weitere mutmaßliche Mitglieder der Gruppe. Weitere Anklagen wurden in München und Stuttgart erhoben.

Johanna Findeisen ist Mitglied im Landesvorstand der Partei „die Basis“ und hat 2021 im Wahlkreis Bodensee für den Bundestag kandidiert. Im Zuge einer bundesweiten Razzia in der „Reichsbürger“-Szene wurde am 7. Dezember 2022 ihr Wohnhaus durchsucht. Festgenommen wurde sie aber erst am 22. Mai dieses Jahres.

Konkrete Umsturzpläne

Wie der Pressemitteilung der Generalbundesanwaltschaft zur Anklageerhebung zu entnehmen ist, soll Johanna Findeisen spätestens im November 2021 Mitglied einer vier Monate zuvor gegründeten Vereinigung geworden sein, die das Ziel hatte, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland gewaltsam zu beseitigen und durch eine eigene Staatsform zu ersetzen. Findeisen soll laut Anklage an mehreren Treffen mit Führungsmitgliedern der Gruppierung mitgewirkt und ein Mitglied ihrer Familie dazu bewogen haben, der Vereinigung einen Geldbetrag in Höhe von 150.000 Euro zukommen zu lassen.

Treffen mit Vertretern des russischen Generalkonsulats

„Zudem traf sie sich im November und Dezember 2022 mit Vertretern des russischen Generalkonsulats in Frankfurt am Main und Baden-Baden, um für die Ziele der Vereinigung zu werben“, heißt es in der Mitteilung weiter. Im August 2022 soll sie an einer Sitzung des sogenannten „Rates“ teilgenommen haben, dem zentralen Gremium der Vereinigung, ähnlich dem Kabinett einer regulären Regierung. Dieser „Rat“ sollte nach dem Umsturz als Übergangsregierung fungieren und die neue staatliche Ordnung in Deutschland mit den alliierten Siegermächten des Zweiten Weltkriegs verhandeln. Zentraler Ansprechpartner dafür war aus Sicht der Vereinigung die Russische Föderation.

Ab August 2021 soll die Vereinigung geplant haben, mit einer bewaffneten Gruppe in das Reichstagsgebäude in Berlin einzudringen, um dort Abgeordnete des Deutschen Bundestags festzunehmen und so den Systemumsturz herbeizuführen. „Hierfür trat die Vereinigung in konkrete Vorbereitungen ein, wie die Rekrutierung von militärischem Personal, die Beschaffung von Ausrüstung und die Durchführung eines Schießtrainings“, heißt es in der Mitteilung.

Zugriff auf massives Waffenarsenal

Die Vereinigung soll über finanzielle Mittel in Höhe von etwa 500.000 Euro verfügt haben. Laut Anklage hatte sie Zugriff auf ein massives Waffenarsenal, bestehend aus insgesamt rund 380 Schusswaffen, beinahe 350 Hieb- und Stichwaffen und fast 500 weiteren Waffen sowie mindestens 148.000 Munitionsteilen. Mitglieder der Vereinigung sollen zudem eine Vielzahl sonstiger militärischer Ausrüstung angeschafft haben, darunter ballistische Helme, schusssichere Westen, Nachtsichtgeräte und Handfesseln.

Wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist, habe sich die Vereinigung nach außen zunehmend abgeschottet. Mitglieder und Interessenten hatten demnach eine Verschwiegenheitserklärung zu unterzeichnen. Verstöße dagegen sollten als Hochverrat mit der Todesstrafe geahndet werden.

Rückendeckung von der Partei

Auf der Homepage des Landesverbands der Partei „die Basis“ ist Johanna Findeisen nach wie vor als Mitglied des Landesvorstands aufgeführt, als sogenannte Säulenbeauftragte. Nach ihrer Festnahme hatte sich der Landesvorstand hinter sie gestellt: „Wir distanzieren uns als Partei ,die Basis’ von den Thesen der Reichsbürger und sind fassungslos, dass Johanna Findeisen in den Medien eine maßgebliche Rolle in dieser Szene unterstellt wird. In der Presse wird von einem dringenden Tatverdacht gesprochen, obwohl keinerlei Beweise bekannt sind. Uns ist im Gegenteil kein einziger Anhaltspunkt bekannt, der auf eine derartige Gesinnung, geschweige denn eine Beteiligung hinweist.“

Rückendeckung kam damals auch vom Überlinger Ortsverband der „Basis“: „Wir distanzieren uns davon, dass die basisdemokratische Partei ,die Basis’ irgendetwas mit ,terroristischen’ oder sonstigen fragwürdigen Vereinigungen zu tun haben soll. Dies gilt auch für unsere Mitglieder, die ehrenwerte Mitbürger sind“, hieß es in einer Stellungnahme.