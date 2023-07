Freie Wähler starten beim ZF Firmenlauf

Am 12. Juli trafen sich fünf ambitionierte Läufer und eine Läuferin, um für die Freien Wähler beim ZF Firmenlauf an den Start zu gehen. Die Stimmung war trotz des schlechten Wetters super und alle gaben ihr Bestes. Mit ihren Trikots in unseren neuen Farben (grün/blau) boten sie ein tolles Bild und alle waren mit Spaß dabei. Nach einer kurzen Erholungspause bekamen alle Teilnehmer noch ein von Heike Wolf liebevoll vorbereitetes Dankeschön. Diesem Dank möchte sich der gesamte Vorstand gerne anschließen und allen nochmals ganz herzlich gratulieren. Wir hoffen im nächsten Jahr wieder am Start zu sein. Foto: Sabine Hopt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.