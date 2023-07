Förderkreis Heimatkunde in Riedlingen unterwegs

Die ehemals vorderösterreichische Donaustadt Riedlingen kam 1806 an Württemberg, berichtete Prof. Winfried Aßfalg, der die knapp 30 Besucher vom Förderkreis Heimatkunde Tettnang durch seine Stadt führte. Als versierte Heimatforscher kennt er alle Winkel und Gassen der mittelalterlich geprägten Altstadt, die vollständig unter Denkmalschutz steht. Äußerst unterhaltsam verstand er es, die Geschichten von Häusern und Kunstwerken zu vermitteln, wie etwa in der St. Georgskirche die Details auf dem Gemälde von der Verurteilung Jesu oder den Bilderzyklus mit einem Portrait, das an Theodor Heuss erinnert. Hier habe der Künstler wohl eine Briefmarke mit Heuss–Bild als Vorlage verwendet, erzählte er augenzwinkernd.

Unter den hübschen Fachwerkhäusern nimmt die 1686 erbaute „Mohrenscheuer“ mit dem fränkisch–alemannischen Zierfachwerk eine bedeutende Stellung ein. Nach einem Blick auf die alte Stadtbefestigung folgte als letzte Station die Städtischen Galerie. Neben anderen kostbaren Exponaten präsentierte Aßfalg stolz den Graf‘schen Hammerflügel, den er gekonnt zum Klingen brachte. Bei der abschließenden Runde im Stadtcafé ließ er auch die letzte Frage der begeisterten Teilnehmer nicht unbeantwortet.