Föhnwinde sorgen für tolle SMCL Regatta

Bestes Wetter und Föhnwinde aus Süd sorgten dieses Jahr für eine spannende Schwedi–Regatta beim SMCL (Segel– und Motorboot–Club–Langenargen), bis die Läufe wegen Starkwindwarnung leider abgebrochen werden mussten. Wie jedes Jahr waren am Samstag, 15. Juli, über 20 Boote des Vereins am Start. Im Anschluss folgte der gemütliche Segelhock auf dem Vereinsgelände. Danke an alle Helfer und das Regatta–Team! Der SMCL ist ein kleiner familiären Segelverein an der Schussenmündung (www.smcl–ev.de) bei dem neben dem Segeln vor allem die Gemeinschaft im Mittelpunkt steht. Foto: Johannes Gerlinger

