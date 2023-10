Florian Leitner-Fischer zum Prodekan Technik

Der Örtliche Senat der DHBW Ravensburg hat Florian Leitner-Fischer zum neuen Prodekan der Fakultät Technik gewählt. Er ist seit Februar 2022 Professor für Informatik im Studiengang Embedded Systems an der DHBW Ravensburg. Im Oktober 2022 übernahm er die Leitung des Studiengangs.

Vor seiner Zeit am Technikcampus in Friedrichshafen war er mehrere Jahre in leitender Position im Bereich Softwareentwicklung eines Automobilzulieferers tätig. Promoviert hat Florian Leitner-Fischer am Lehrstuhl für Software & Systems Engineering der Universität Konstanz.

In seiner Zeit an der DHBW Ravensburg hat sich der Studiengang Embedded Systems bestens entwickelt, im Oktober 2023 waren es 47 Studienanfänger*innen. Der Studiengang kombiniert Inhalte aus Elektrotechnik, Informationstechnik und Systems Engineering. Die DHBW bietet den Studiengang in den beiden Studienrichtungen Aerospace Engineering und Automotive Engineering an.

Als Prodekan unterstützt Leitner-Fischer zukünftig den Dekan Technik, Heinz-Leo Dudek. Er übernimmt das Amt zum 1. März 2024 von Wilhelm Ruckdeschel, der die Fakultät in den vergangenen sechs Jahren als Prodekan unterstützt hat. Die DHBW Ravensburg bietet in der Technik die Studiengänge Maschinenbau, Elektrotechnik, Embedded Systems, Informatik, Luft- und Raumfahrttechnik sowie Wirtschaftsingenieurwesen an. In Vorbereitung ist für 2024 der Studiengang Mechatronik. Derzeit sind es am Technikcampus Friedrichshafen rund 1500 Studierende.