Möbel Grell ehrt langjährige Mitarbeiter

Im festlichen Rahmen der Weihnachtsfeier bei Möbel Grell in Fischbach sind langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für i hre Betriebszugehörigkeit geehrt worden. Insgesamt wurden Jubiläen von zehn, 20, 35, 45 und sogar 50 Jahren Betriebszugehörigkeit im Unternehmen gefeiert. Dies teilt die Firma mit. Helmut Grell betonte seine Wertschätzung: „Wir sind stolz, so viele langjährige Mitarbeiter in unserem Familienunternehmen zu haben.“ Zu íhrem Jubiläum wurde den Geehrten Präsente und Urkunden überreicht.