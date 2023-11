Doppelkonzert mit Musikvereinen Fischbach und Unteressendorf

Der Musikverein Fischbach bestreitet am Samstag, 25. November, 20 Uhr, zu einem Doppelkonzert mit dem Musikverein Unteressendorf. Das von den Dirigenten ausgewählte Konzertprogramm verspricht einen kurzweiligen Abend in der Gemeindehalle Fischbach. Der Musikverein Unteressendorf unter Leitung von Johannes Ruf eröffnet das Konzert mit dem Werk „Appalachian Overture“ von James Barnes, gefolgt von „Lord Tullamore“ von Carl Wittrock, einer dreiteiligen Komposition, die Einblicke in seine Sichtweise der irische Folk Music gewährt. Danach erklingt „Für Theresa“, eine Ballade mit Tuba-Solo, komponiert von Herbert Horning und arrangiert von Sebastian Höglauer. Zum Abschluss spielt der Musikverein „80er-Kult(tour)“ von Thiemo Kraas, ein Medley mit deutschsprachigen Pop-Hits. Den zweiten Teil des Konzertabends gestaltet der Musikverein Fischbach. Unter Leitung der neuen Dirigentin Sophie Brockmann beginnt der Konzertteil mit dem Werk „A little Opening“ von Thiemo Kraas. Es folgt „May the Road Rise“, ein Solowerk für Klarinette, das auf einer traditionellen irischen Melodie basiert. Im Anschluss erklingt das Werk „Swingin‘ BC“ von Stefan Schwalgin, das zum 50-jährigen Jubiläum des Landkreises Biberach komponiert wurde. Es folgt der Konzertmarsch „Euphoria“ von Martin Scharnagl. Mit dem Filmmusik-Medley „The Greatest Showman“, komponiert von Benj Pasek und Justin Paul und arrangiert von Paul Murtha, erklingt eine Auswahl verschiedener Stücke aus dem gleichnamigen Kinohit. Mit dem Stück „Unsere Reise“ von den Fäaschtbänklern beendet der Musikverein das Konzert.