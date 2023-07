Firmung 2023 in St. Gallus

29 Jugendliche unserer Kirchengemeinde haben am Sonntag, 9. Juli, von Domkapitular Holger Winterholer im Auftrag unseres Bischofs das Sakrament der Firmung empfangen. Domkapitular Winterholer deutete den Heiligen Geist als eine Zusage Gottes an jede und jeden von uns: Wir sind von Gott bejaht und wir sind nicht alleine. Einen herzlichen Dank gilt Domkapitular Winterholer für die Spendung der Firmung und seine mutmachenden Worte, den acht Firmbegleiterinnen und Firmbegleitern für die Firmvorbereitung, Herrn Brugger an der Orgel für die Musik und die Liedbegleitung und den Ministranten und unserer Mesnerin.

Gefirmt wurden: Dustin Barthel, Timo Barthel, Gianni Bir, Noemi Brancazio, Pauline Breg, Marika Chiarelli, Sabrina Eberhard, Elena Flad, Gabriel Heine, Jette Gerber, Hendrik Kiebler, Maria Köhle, Igor Kozak, Benjamin Martin, Matilda Mohneck, Luis–Mika Müller, Jessica Ott, Dominik Sauter, Moritz Schalk, Paul Schoser, Leon Schrecklein, Marlon Noel Sorg, Rafael Staggat, Alan Starczewski, Simon Stehle, Robin Sterk, Marian Tomas und Hannah Wund.

In Kehlen wurden aus unserer Gemeinde gefirmt: Elena Appmann, Amelie Bacher und Carlotta Boison.

Elia Probst empfing von Pfarrer Riedle am 22. Juli die Firmung in der St. Anna–Kapelle.