Festliches Patrozinium in St. Maria Jettenhausen

Mit einem festlichen Gottesdienst mit Pfarrer Rudolf Bauer als Zelebrant und Pfarrer Maslanka von der polnischsprachigen Gemeinde als Konzelebrant feierte die Kirchengemeinde St. Maria Jettenhausen ihr Patronatsfest „Mariä Geburt“. Der Kirchenchor von St. Maria glänzte bei diesem Gottesdienst unter Leitung von Chorleiter Georg Hasenmüller mit der „Missa brevis in C–Dur“, KV 259, von Wolfgang Amadeus Mozart, der sogenannten „Kleinen Orgelsolomesse“ und dem wuchtigen „Magnificat“ von Johann Baptist Sternkopf. Am Ende des Gottesdienstes konnte der Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Eduard Hager, die langjährige Pfarrsekretärin von St. Maria, Beate Brugger, nach insgesamt 26 Dienstjahren, davon 18 Jahre in St. Maria, in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden und überreichte einen Gutschein der Kirchengemeinde sowie einen Blumengruß. Ebenfalls Blumen erhielt die Nachfolgerin im Pfarrbüro St. Maria, Elke Dankwart. Das Patroziniumsfest fand mit einem Stehempfang auf dem Kirchplatz einen würdigen Abschluss.

