Festlicher Gottesdienst zum Jubiläum

Auf das 90-jährige Bestehen kann die Blutreitergruppe Jettenhausen-Schnetzenhausen-Berg in diesem Jahr zurückblicken. Bereits bei der Gruppenversammlung vor dem Blutfreitag im April dieses Jahres wurde beschlossen, dieses Jubiläum im Herbst nach der Obsternte mit einem Gottesdienst feierlich zu begehen. Nun war es soweit, 14 festlich gekleidete Blutreiter in Frack, Zylinder und Schärpen zogen angeführt von Gruppenführer Mario Arnegger, den Standartenträgern Eduard Hager (Standarte Jettenhausen) Tobias Schuler (Standarte Schnetzenhausen) und Hubert Knoblauch (Blutreiterfahne Berg) zu den Klängen des „Heilig-Blut-Marsches“, intoniert von Organist Maurice Messmer auf der Orgel in die Pfarrkirche St. Peter & Paul von Schnetzenhausen ein. Zelebrant Pfarrer Michael Benner von der Seelsorgeeinheit Friedrichshafen West ging bei seiner Begrüßung auf die schwierige Zeit und die damalige politische Lage in Deutschland ein, was zur Gründung der damaligen Blutreitergruppe Jettenhausen geführt hatte. Da in dem Gottesdienst gleichzeitig des Namenstages des Heiligen St. Martin gedacht wurde, zeigte Pfarrer Benner auf die Blutreiterfahne der Gemeinde Berg, auf der der Heilige St. Martin abgebildet ist, der als Soldat ebenfalls „Reiter“ war. Mit dem Gruppenmitglied Eduard Hager, der die Lesung, die Fürbitten und die Dankesworte am Schluss übernahm, brachte sich die Blutreitergruppe in den Gottesdienst ein. Pfarrer Benner überraschte die Mitglieder der Gruppe, jeder Teilnehmer erhielt zum Abschluss des Gottesdienstes einen „Teelichthalter“ aus Olivenholz aus dem Heiligen Land von den Ministranten überreicht. Nachdem sich die Blutreiterstandarten nochmals vor dem Altar gesenkt hatten, brachte Organist Maurice Messmer zum feierlichen Auszug nochmals den „Heilig-Blut-Marsch“ zu Gehör. Anschließend fand der „Festtag“ mit einem gemeinsamen Mittagessen im Restaurant des Ringhotel Krone Schnetzenhausen seinen Abschluss.

