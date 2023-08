Sechs Wochen Sommerfreien sind lang — da heißt es Kinder und Beruf zu vereinbaren. So ist es nicht verwunderlich, dass das Angebot der Ferienbetreuung der Lebenshilfe Bodenseekreis jedes Jahr großen Anklang findet. In diesem Jahr wurden wieder 21 Kinder und Jugendliche für zwei Wochen von ehrenamtlich Mitarbeitenden betreut.

In den Räumen und Außenanlagen der Tannenhag–Schule bieten sich hier alle Möglichkeiten und dank der großen Turnhalle waren auch die Regentage kein Problem. Dort wurde dann unter anderem unter professioneller Anleitung ein kleiner Einblick ins Karate ermöglicht.

Sobald das Wetter aber stabil war, ging es raus. So zum Beispiel ins Museumsdorf Bad Kürnbach, ins Maislabyrinth und weil der Sommer am Ende doch noch mitgespielt hat, auch ins Freibad. Beim Elternfrühstück zum Abschluss war es dann tatsächlich auch der Ausflug zum Schwimmen, der den Teilnehmenden am meisten Spaß gemacht hat.

Ein besonderes Dankeschön geht an unsere Ehrenamtlichen, die zum Teil schon viele Jahre unsere Freizeit begleiten oder ganz neu als „Bufdi“ von der Tannenhag–Schule aus dabei waren. Die Gastfreundschaft der Schule und diese Unterstützung sind für uns besonders wertvoll.