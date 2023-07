Feierlicher Abiball der Claude–Dornier–Schule

13 Schuljahre mit Hausaufgaben, Klassenarbeiten, Referaten und zuletzt der Vorbereitung auf die Abiturprüfungen — all dies liegt nun hinter den 62 Abiturientinnen und Abiturienten des Technischen Gymnasiums der Claude–Dornier–Schule. Beim Abiball in der Ludwig–Roos–Halle Ettenkirch wurde das erfolgreiche Ende der Schullaufbahn, aber auch der Aufbruch in die „Freiheit“ — so Schulleiter Stefan Oesterle in seinem Grußwort — gefeiert.

Die Höhen und Tiefen, die das Leben nach der Schule bereit hält, sowie manchen Umweg, den man auf dem Weg zum Ziel in Kauf nehmen muss, nahm Schulleiter Stefan Oesterle in seiner Rede in den Blick und bezog sich dabei auf die Parabel „Handbuch für Bergsteiger“ von Paulo Coelho. Auch Schülersprecher Lucas Weise richtete seine Worte in einer humorvollen Rede an die zahlreichen Mitfeiernden.

Die Moderatorinnen Lara Reul und Mathilda Wörsching führten durch den Abend, an dem Zeit war, die vier Abschlussklassen mit den unterschiedlichen Profilen vorzustellen, auf die Schülerinnen und Schüler einzugehen und an gemeinsame Erlebnisse auf Studienfahrt oder im Unterricht zurückzudenken. Auch wertschätzende Worte und Präsente für die Lehrerinnen und Lehrer, die die letzten drei Jahre Oberstufe geprägt hatten, fehlten nicht an diesem Abend.

Wichtigster Programmpunkt des offiziellen Teils der Feier war die Zeugnisübergabe durch Abteilungsleiter Dieter Kling und die jeweiligen Klassenlehrerinnen und -lehrer: Jake Rapp und Linus Harder erreichten die Traumnote 1,0, weitere Auszeichnungen für hervorragende Abiturergebnisse wurden überreicht. Preise für besondere Leistungen in speziellen Fächern wurden verliehen: der Ferry–Porsche–Preis für Mathematik, Physik und Technik ging an Jake Rapp, der Preis der Vector–Stiftung im Schwerpunktfach an beruflichen Gymnasien an Vincent Ehrle, Linus Harder, Georgi Parkov und Niklas Hochschild. Den Preis der deutschen physikalischen Gesellschaft erhielten Franziska Stehle und Jake Rapp, den Musikpreis Georg Wetzel, der Scheffelpreis im Fach Deutsch wurde ebenfalls Jake Rapp überreicht. Der Preis der Landeszentrale für Politische Bildung im Fach Geschichte und Gemeinschaftskunde ging an Sebastian Michelberger, und der Preis im Fach Spanisch an Vanessa Göhrig.

Die Claude–Dornier–Schule gratuliert ihren Schützlingen zum bestandenen Abitur und wünscht alles Gute für den weiteren Lebensweg