Faustballkids freuen sich über Geschenke

Leuchtende Kinderaugen gab es am Nikolaustag bei den jüngsten Faustballern des VfB Friedrichshafen. Zuerst zeigten die VfB-Talente in einem Turnier, was sie in den letzten Monaten gelernt haben. Bei der anschließenden Siegerehrung gab es dann für jeden kleine Preise und Geschenke.

Für die Faustballabteilung war das Nikolaustraining der Höhepunkt einer kleinen Erfolgsgeschichte. Diese begann vor einem halben Jahr mit dem Vereinstag und Familienfest des VfB Friedrichshafen.

Mit viel Enthusiasmus und großem Einsatz hatte die Abteilung ein Programm auf die Beine gestellt und in einem Parcours den großen und kleinen Besuchern ihren Sport näher gebracht.

Mit Erfolg, wie sich bald herausstellen sollte. Aus drei Schnuppertrainings in den Sommerferien ist mittlerweile ein regelmäßiges Training geworden.

Wie viel die jungen Faustballer bereits gelernt haben, stellten sie nun beim Nikolausturnier unter Beweis. Mit Feuereifer absolvierten alle die sechs Stationen des Faustballparcours und zeigten dabei beachtliche Leistungen. Bei der anschließenden Siegerehrung gab es dann endlich die ersehnten Geschenke.

Vor allem die neuen Faustballtrikots kamen beim Nachwuchs gut an und sollen möglichst bald bei Wettkämpfen präsentiert werden.

Dafür suchen die VfB-Faustballer noch Verstärkung. Das Jugendtraining findet immer Mittwoch von 18:00 - 19:30 Uhr in der VfB-Sporthalle statt. Interessenten sind jederzeit herzlich willkommen.

Alle Informationen zum Faustballsport im VfB Friedrichshafen finden sie unter www.faustball-fn.de oder auf unserer Facebook-Seite.