„Faustball für Jedermann“ war kürzlich an einem Sonntag das Motto beim fünften Häfler Hobby Cup des VfB Friedrichshafen. Sechs Mannschaften kämpften in der Bodenseesporthalle um den Pokalsieg. Am Ende setzte Titelträger Team Pieper seine Siegesserie fort und durfte auch in diesem Jahr den Siegerpokal mit nach Hause nehmen.

Der Hobby-Cup hat sich mittlerweile zu einer Institution im Terminkalender der Faustballabteilung entwickelt.

Unter Schirmherrschaft des Fördervereins „FAUSTUS“ soll mit diesem Wettbewerb der Faustballsport in Friedrichshafen bekannter gemacht und neue Mitspieler geworben werden.

Die VfB-Faustballer hatten daher im Vorfeld fleißig Werbung bei Verwandten, Bekannten und Kollegen für das Turnier gemacht. Mit Erfolg, denn wie im Vorjahr traten wieder sechs Mannschaften im Kleinfeldfaustball gegeneinander an. Und das auf einem beachtlichen Niveau. Zumal neben aktiven und ehemaligen Faustballspielern auch einige Newcomer antraten.

Um Chancengleichheit zu gewährleisten, hatte der Veranstalter daher einige Regeln aufgestellt. Pro Team durfte immer nur ein aktiver Spieler eingesetzt werden und der hatte Angriffsverbot. So kamen auch die Neulinge gut ins Spiel und es entwickelten sich spannende Partien.

Am Ende setzte sich Pokalverteidiger Team Pieper an die Spitze des Teilnehmerfeldes, vor dem Überraschungsteam Die Schmidties und dem Turnierteam um Abteilungsleiter Reiner Müller.

Bei der anschließenden Siegerehrung übergab der Präsident des Fördervereins Bertrand Schmidt den Pokal an den alten und neuen Titelträger und lud alle Spieler zum sechsten Hobby-Cup im nächsten Jahr ein.

Endstand: 1. Team Pieper; 2. Die Schmidties; 3. Turnierteam; 4. Aichers Axt; 5. Freibier; 6. 24 Käfer.