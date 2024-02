Fasnetskränzle im lustigen Argental

„Fasnetskränzle, das heißt für mich, singen, schunkeln, lachen und miteinander schwätza und genau so war es diesmal wieder, vielen Dank dafür“, so ein begeisterter Besucher des Fasnetskränzle in Laimnau. Doch dafür stand einiges im Voraus an Arbeit für den Chor an. Eine „Argenbar“ wurde gezimmert, zudem wurde ein Maibaum aufgestellt, das Programm zusammengestellt. Und passend zum Motto „Mein lustiges Argental“ wurden zahlreiche Fotos vergangener Laimnauer Fasnetszeiten aufgehängt.

Zu Beginn zog der Kirchenchor mit bunten Tüchern ein und stimmte die Besucher mit gekonntem Chorvortrag auf den närrischen Nachmittag ein. Chorvorständin Karin Heimpel begrüßte die zahlreichen Besucher im proppenvollen Gemeindehaus, darunter auch Pfarrer Simon Hof, Pfarrer Kato sowie Ortsvorsteher Peter Bentele.

Danach übernahm Rudi Schmid-Geiger die Regie und führte mit viel Witz und Charme und viel „Bollabach-Alleweilwach“ durchs Programm. Zusammen mit Helga Kramer zeigten er dann auch gleich, wie lustig ein Schuhkauf sein kann, ohne dass es am Schluss zu einem Kauf kommt. Die Männer des Chores stimmten dann mit Akkordeon, Gitarre und Ukulele bekannte Argentäler Lieder an. Dabei wurde begeistert vom Publikum mitgeschunkelt und mitgesungen.

Bettina Klemm und Wiltrud Nussbaum, sorgten danach für zahlreiche Lacher mit dem Sketch „Ein älteres Ehepaar“. Viel Beifall gab es auch für Johanna Andergassen, die mit ihrem eigenen „Dorfgedicht“ aufzeigte, wie schön es ist, auf dem Dorf zu sein und hier Freundschaften zu erfahren. Danach forderten die Chormänner die Besucher nochmals zum schunkeln und mitsingen auf, was tatkräftig umgesetzt wurde.

Chorleiterin Michaela Hertnagel hatte nicht nur die Chorlieder zusammengestellt und am Klavier begleitet, sondern spielte auch zusammen mit Renate Völkle gekonnt den mit vielen Witzen gespickten Sketch „Jo mir Fraua“ vor. Wie man von „Smoke on the Water“ zum Argentallied kommt, zeigte Johanes Winkler mit seiner Gitarre und tollem Gesang auf.

Das bekannte Duo Frank Nussbaum und Simon Gfrerer begeisterten mit gekonntem Gitarrenspiel und lustig vorgetragenen Liedern und Ansagen. Starken Beifall und viele Lacher gab es dann für Manfred Brugger bei seiner Darbietung der „kleinsten Prinzengarde der Welt“. Den Schlusspunkt dieses ausgelassen närrischen Nachmittags, setzten die Laimnauer Schnurranten mit stimmungsvoller Fasnetsmusik.