Fasnet 2024 eingeläutet

Am 11.11. pünktlich um 11:11 Uhr läutete Büttel Marcus Bruder mit seiner Schelle die mit Vorfreude erwartete Fasnet 2024 ein. Rund 50 Narren der Brochenzeller Zunft trafen sich dazu im Schloss in Brochenzell und starteten so gemeinsam beim traditionellen Kutteln-Essen in die fünfte Jahreszeit.

Abends ging es am selben Ort weiter mit den Ehrungen. Das Obergeschoss des Schlosses platzte fast aus allen Nähten, als Zunftmeister Ralf Müller die Anwesenden mit einem kräftigen „Humpis-Ahoi“ begrüßte. Anschließend wurden zahlreiche Mitglieder für ihre Zunftzugehörigkeit geehrt. Nach 3 Narren, welche seit 10 Jahren aktiv dabei sind, gab es 13 Ehrungen für 20-jährige Mitgliedschaft sowie 26 Ehrungen für stolze 30 Jahre. Für beachtliche 40 Jahre im Dienst der Narrenzunft konnten 6 Mitglieder mit einem Orden bedacht werden, ebenso wie weitere 3 für beeindruckende 50 Jahre Zunftzugehörigkeit. Karl Schraivogel wurde gar für imposante 60 Jahre geehrt, welche er der Narrenzunft die Treue hält.

Der anschließende gemütliche Teil des Abends wurde zum regen Austausch genutzt, begleitet von wohlklingenden Tönen, welche Christian Freisleben und Heinrich Haas ihren Instrumenten entlockten.