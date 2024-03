Event für Jugendliche auf dem Firmweg in den Pfahlbauten

Etwas ganz Besonderes konnten fast 30 Jugendliche aus der Seelsorgeeinheit Meersburg erleben, die im Rahmen eines Firmprojektes die Pfahlbauten besuchten. Zunächst konnten die Jugendlichen, einige Eltern, Pfarrer Schneider und Pastoralreferent Ufer in einer ganz besonderen Führung mit Herrn Peter Walter, wissenschaftlicher Mitarbeiter in den Pfahlbauten, sich auf Entdeckungsreise zu den Bewohnern am See in der Bronzezeit und in der Steinzeit machen. Man saß sozusagen in der ersten Reihe und konnte dabei auch viel Spannendes über die Religiosität der Menschen dieser Zeit erfahren. Von den Naturgottheiten hin zu einem ausgeprägten Kult mit Kultdienern und rituellen Werkzeugen war vieles zu bestaunen. Erstaunlich für viele die zeitlichen und inhaltlichen Bezüge zum Alten Testament und Persönlichkeiten der Bibel, wie zum Beispiel Mose, die man nie vermutet hätte. Nach der Führung feierten die Jugendlichen mit Pfarrer Schneider und Pastoralreferent einen Gottesdienst im Ambiente der Pfahlbaumenschen - musikalisch peppig und mitgestaltet von den Jugendlichen konnte so der Bezug hergestellt werden zum persönlich sich uns zuwendenden Gott Jesus Christi, der uns Orientierung und Wegweisung gibt. Zum Abschluss gabs eine gebackenen „Uruldinger“ für jeden und eine Erfrischung. Dank dem Team der Pfahlbauten, das alles unter Federführung von Sabine Schöbel perfekt organisiert hatte, war es ein wirklich geniales Event, das für alle, die dabei waren einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.