Zahlreiche Besucher haben am Sonntag am sechsten Apfelwandertag in Ettenkirch teilgenommen. Die Gelegenheit, sich über die örtliche Obstkultur zu informieren und Apfelköstlichkeiten in Natur oder verarbeitet als Saft–, Most–, Küchlein oder Schnaps zu genießen, wurden gerne genutzt. Ebenso kam die Gelegenheit für einen Spaziergang auf dem 4,7 Kilometer langen Rundweg bestens an.

Beim Startpunkt des Rundweges, dem Hof Bernhard in Furatweiler, hat auch der Gottesdienst in der Früh stattgefunden. Es fanden sich schon etliche Besucher ein und Pfarrer Reinhard Hangst fand die passenden Worte.

Danach war die musikalische Begleitung, „Habratz Banda“ als Unterabteilung des Musikvereins Ettenkirch, aktiv. Einige Attraktionen konnte der Bernhard–Hof aufweisen, zum Beispiel die Apfelhoheiten und verschiedene Info–Stände. Es gab auch Betriebsführungen im Rahmen der Landesaktion „Gläserne Produktion“.

In Huiweiler gibt es unter anderem landwirtschaftliche Maschinen zu bestaunen. Die Kleinen freuen sich über eine Hüpfburg. (Foto: Olaf E. Jahnke )

Die weiteren Orte und Höfe waren der Bio–Obsthof Schütterle in Wirgetswiesen, der Hof Amann in Krehenberg sowie der Hof Schmeh in Huiweiler, jeweils mit besonderen Attraktionen. Und freilich jeweils mit Musik, Verpflegung, Informationen. Auch manche landwirtschaftliche Spezialmaschine wurde vorgeführt.

200 Helfer machen’s möglich

Die Apfelhoheiten hatten sich für Informationen, Fotos oder Selfies aufgestellt: Bodensee–Apfelkönigin Jasmin Eichenhofer, begleitet von ihren Prinzessinnen Sina Bernhard und Mia Bentele. Sie bestätigten zwei Dinge: ihr Job als Apfeladel mache ihnen sehr viel Spaß — und die Ernte falle heuer wohl besonders gut aus.

Franz Bernhard, Cheforganisator des Apfelwandertags, erläuterte: „300 Arbeitseinheiten haben wir eingerechnet, allein am Apfelwandertag selbst sind von Höfen, Vereinen, Organisationen und Verbänden über 200 Helferinnen und Helfer vor Ort.“ Das Event selbst habe eine Vorlaufzeit von rund einem Jahr. Man rechne mit mehr als 5000 Besuchern.

Der „Apfeladel“: Sina Bernhard, Jasmin Eichendorfer und Mia Bentele (Foto: Olaf E. Jahnke )

Neben dem Wandertag nutzten auch viele die Gelegenheit, sich ein Bild zu machen von der Erzeugung und Verarbeitung von Lebensmitteln — und um mit den Landwirten ins Gespräch zu kommen. Inspirieren lassen habe man sich vom Tettnanger Hopfenwandertag, erklärte Bernhard, mit dem man sich in den Jahren abwechsle.

Landwirtschaftsamtsleiter Hermann Gabele berichtete: „Eine gute Gelegenheit, die Menschen entsprechend zu informieren — schließlich geschieht ständig Neues, bis hin zur Satelliten-Überwachung der landwirtschaftlichen Flächen.“

Die Wanderer kommen zahlreich, um sich über die örtliche Obstkultur zu informieren. (Foto: Olaf E. Jahnke )

Außerdem gebe es viele Informationen, von der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim, die eine Umfrage durchführt, sowie von verschiedenen Info–Stände des Landkreises. Gabele wies zudem darauf hin, dass die Kommune Friedrichshafen den größten Apfelbaumbestand bundesweit aufweist.

Besucher kommen auch aus dem Hinterland

Ideales Ziel für eine Sonntagsausflug war der Apfelwandertag auch durch seine vielfältigen musikalischen und kulinarischen Angebote. Das ging von der Dinnete bis zum Apfelküchlein, von Grillspezialitäten bis zu Pommes oder Kuchen. Auch das Apfelmostangebot war vielfältig. Etliche Besucher waren aus dem Häfler Hinterland, auch rund um Tettnang und bis von den Kreisgrenzen, gekommen.

Dieter Stehle und seine Tochter Sabine aus Unterraderach haben die Gelegenheit genutzt, Wege zu gehen, die sie sonst nicht gehen — und Gespräche zu führen, in schöner Umgebung. Stehle findet: „Der Weg ist gerade richtig — und zwischendrin gibt es überall Sehenswertes und leckere Bewirtung.“