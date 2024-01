SV Ettenkirch richtet Kreisjugendsichtung im Tischtennis aus

Großes Interesse an der Kreisjugendsichtung des Bodenseekreises: Rund 90 Jugendliche spielen am Sonntag in der Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch Tischtennis. Hallenöffnung ist um 8.30 Uhr und Spielbeginn um 9.30 Uhr. Die Wettkämpfe enden zwischen 16 und 17 Uhr.

Stolz auf Gastgeberrolle

Ausrichter des Events ist der SV Ettenkirch. „Wir sind sehr stolz, so eine große Veranstaltung nach Ettenkirch geholt zu haben“, sagt Tanja Rösenberg vom SV Ettenkirch. Gemäß Bezirksordnung qualifizieren sich die ersten drei jeder Klasse für die Bezirksjahrgangssichtung am Sonntag, 10. März, in Isny. In den Klassen Mädchen und Jungen 11 qualifizieren sich die ersten vier. Zeitgleich findet am Sonntag in der Schulsporthalle in Kißlegg auch die Kreisjugendsichtung im Allgäu statt.

Es gibt ein Angebot an Speisen und Getränken. Die Bewirtung ist von der Ettenkircher Jugend und den Eltern organisiert.