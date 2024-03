Sportkreisjugend trifft sich in Ettenkirch

Alle vier Jahre treffen sich die Jugendmitarbeiterinnen und -mitarbeiter aller Sportvereine im Sportkreis Bodensee zum Sportkreisjugendtag (SKJ). In diesem Jahr ist es wieder so weit. Die Sportkreisjugend trifft sich am Donnerstag, 18. April, 18 Uhr, im Bürgersaal, Ettenkircher Straße 17, in Ettenkirch.

Auf der Tagesordnung stehen Neuwahlen und ein Vortrag über Kindeswohlgefährdung. Das Sportkreisjugendteam mit Tina Sebök an der Spitze freut sich auf viele Gäste aus den Sportvereinen, heißt es in einer Pressemitteilung des Sportkreis Bodensee. Der Vorstand erhofft sich dabei neue Mitstreiter.

„Wir sind ein kleines, familiäres Team mit flachen Hierarchien und freuen uns über Zuwachs“, werden die Vorstände in der Pressemitteilung zitiert. Vor allem im Bereich internationale Jugendarbeit seien neue Kolleginnen und Kollegen gern gesehen. „Als Teammitglied ist ein jugendliches Alter keineswegs Voraussetzung - ebenso Erfahrene sind gern gesehen. Jeder im Team erhält Unterstützung von einer hauptamtlichen Sportkreisjugend-Geschäftsstelle und darf sich in sportlichen Projekten nach eigenem Wunsch verwirklichen“, sagte SKJ-Mitarbeiterin Roxy Flintrop laut Pressemitteilung.

Im Anschluss an die Berichte und Neuwahlen spricht Sportkreis-Vizepräsident Werner Feiri zum Thema „Kindeswohlförderung - Prävention gegen sexualisierte Gewalt“ und steht für Fragen zur Verfügung.