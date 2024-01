Alle Sieger bleiben ungeschlagen

Die Kreisjugendsichtung des Bodenseekreises ist am vergangenen Sonntag über die Bühne gegangen. Schauplatz war die Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch - insgesamt fanden die Tischtennispaarungen an 15 Tischen statt. Rund 90 Jugendliche spielten etwa sieben Stunden um die Qualifikation für die Bezirksjahrgangssichtung in Isny am Sonntag,10. März.

Mehrere Weingartener belegen die besten Plätze

Ein Ticket für Isny lösten jeweils die ersten drei in der Klasse. Besonders groß war das Teilnehmerfeld mit 25 Spielern bei den Jungen 19, entsprechend schwierig war es hier also auch, einen Podestplatz zu belegen. Am Ende schafften es Jonas Bogenrieder (SVW Weingarten) mit seiner sensationellen Bilanz von 11:0, Maurice Elsner (TSG Ailingen) und Pascal Witulski (SV Ettenkirch).

Ordentlich Wettkampf gab es auch in den Klassen Jungen 15 und Jungen 14 mit jeweils elf Spielern. Bei den Jungen 15 sicherten sich mit dem Sieger Matteo Wunderer und dem Dritten Jonas Alberstetter weitere Spieler des SVW Weingarten die besten Plätze. Thomas Mies vom TV 02 Langenargen erreichte den zweiten Rang. Simon Buck (FC Kluftern), Sven Liu (TSG Ailingen) und Arthur Feßler (SG Aulendorf) waren bei den Jungen 14 am stärksten. Jona Klein (SV Baindt), Simon Heiland (TSV Neukirch) und Luis Manz (SG Aulendorf) bei den Jungen 13 sowie Georg Messner (SG Aulendorf), Henning Grunow (SV Weissenau) und Alex Schwabauer (TSV Eschach) bei den Jungen 12 dürfen ebenfalls bei der Bezirksjahrgangssichtung mitmachen.

Bei den Jungen 11 gab es sogar einen Qualifikationsplatz mehr: Fabian Rana (TTV Wolpertswende), Luca-Iulian Utoiu-Agache (SG Aulendorf), Tino Cvetkovski (SVW Weingarten) und Theo Deschler (TSV Neukirch) belegten die vordersten vier Ränge.

Die Qualifikation für Isny sicherten sich bei den Mädchen 19 Selina Bensel (SG Aulendorf), Varvara Guseva (TTC-74 Tettnang) und Fabienne Ziener (SV Oberteuringen). Bei den Mädchen 15 stellten Yvonne Liu (TSG Ailingen), Lätizia Puz (SG Aulendorf) und Lucia Klas (TSV Neukirch) ihre Konkurrenz in den Schatten.

Auffällig: Alle Sieger - Bogenrieder, Wunderer, Buck, Klein, Messner, Rana, Bensel und Liu - blieben komplett ungeschlagen.

Gute Laune trotz viel Arbeit

Für einen reibungslosen Ablauf sorgte der Ausrichter SV Ettenkirch. Ursprünglich hatte Jugendtrainer Sebastian Rösenberg die Idee, die Organisation dieser Veranstaltung zu übernehmen. Vorstand Daniel Breyer unterstützte diese Idee und war auch den ganzen Tag vor Ort: Er half bei der Turnierleitung und war dort, wo immer er gebraucht worden ist. Johannes Allgaier und Tanja Rösenberg managten Theke und Küche mithilfe der Elternschaft der Jugend des SV Ettenkirch. „Eine tolle Leistung des Teams, dem es trotz der vielen Arbeit nie an guter Laune fehlte“, berichtete Tanja Rösenberg.