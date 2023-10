250 Gäste haben ausgiebig den 100. Geburtstag des Volkstrachten- und Heimatvereins Bodensee’r (VTHV) in der Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch gefeiert. Sie bekamen ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, Tänzen und Mundart geboten. Moderiert wurde die Veranstaltung von Samantha Hauk und Tim Otto.

Los ging es mit zünftiger Musik und dem Kronentanz des VTHV. Vereinsvorsitzende Eberhard Otto und sein Stellvertreter Reinhold Geiselhart nahmen die Besucher dann auf eine Zeitreise durch 100 Jahre mit. Abwechselnd durchleuchteten sie die Jahrzehnte und spannten jeweils einen Bogen von weltpolitischen Großereignissen über bedeutsame Meilensteine in Friedrichshafen bis zu historischen Gegebenheiten des Vereins.

135 Mitglieder zwischen fünf und 95 Jahren

Von der Gründung des Vereins im Jahr 1923 über Fahnenweihen und die Austragung von verschiedenen überregionalen Gau-Veranstaltungen bis zum Bau des alten und des neuen Vereinsheims. Aktuell zählt der Trachtenverein 135 Mitglieder im Alter von fünf bis 95 Jahren.

OB überbringt Lob, Dank und Scheck

Nach drei Stücken der Häfler Seitenspielgruppe stellte Oberbürgermeister Andreas Brand fest, dass angesichts Schnelllebigkeit, Globalisierung und unsicherer Zukunft gerade die Trachtenvereine Halt und ein Wir-Gefühl vermittelten. Weiter sagte er: „Menschen, die mit Überzeugung eine Tracht tragen, strahlen ein positives Selbstbewusstsein aus. Das braucht es, um offen auf andere Menschen, Fremde, Neues und Unbekanntes zugehen zu können.“ Als Dankeschön überreichte der OB einen Scheck.

Bis spät in die Nacht wird gefeiert

Nachdem Günther Bretzel und Ingrid Koch mit ihrer Mundart für viele Lacher gesorgt hatten, würdigten Gauvorstand Werner Halder und Landesverbandsvorsitzender Reinhold Frank den Volkstrachten- und Heimatverein Bodensee’r mit der Ehrentafel des Deutschen Trachtenverbandes in Gold. Nach der Halbzeitpause, in der sich alle Besucher stärken konnten, ging das Programm mit bereits bekannten Gruppen weiter. Ein Theaterstück und der Patenverein D’Eichwälder Lindau ergänzten das Programm. Bis spät in die Nacht wurde getanzt und gefeiert.

Auch der Vorsitzende ist begeistert

Die 23-jährige Moderatorin Samantha Hauk machte Werbung für ihren Trachtenverein: „Du solltest auch als junger Mensch zu uns kommen, weil wir hier in toller Gemeinschaft viel Spaß haben, gerne tanzen und viele Ausflüge machen.“ Eberhard Otto war am Ende überglücklich: „Ich bin sprachlos, überrascht und einfach überwältigt von dieser hohen Besucherzahl, der Stimmung in der Halle und diesem ganz tollen Abend. Mit dieser positiven Resonanz hätte ich nicht gerechnet. Ich bin begeistert.“