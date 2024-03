Erstes Osterkonzert des MV Ailingen unter neuer Dirigentin

Der Musikverein Ailingen ist bekannt für vielfältige Blasmusik und bunte Unterhaltung. Bis in den Herbst hinein haben die Musikanten und Musikantinnen wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Besucher, Zuhörer, Freunde und Gönner dürfen sich auf musikalische und vergnügliche Erlebnisse freuen, heißt es in einer Vereinsmitteilung.

Los geht es mit dem jährlichen Osterkonzert am Ostersonntag, 31. März, um 20 Uhr in der Rotachhalle in Ailingen. Unter der Leitung der neuen Dirigentin Eva Oberleiter erwartet das Publikum auch dieses Jahr wieder ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm.

Mit dem Konzertmarsch „The Bandwagon“ von Philip Sparke nehmen die Musiker die Zuhörer mit auf die Reise durch das englische Königreich. Gespielt wird die Second Suite in F von Gustav Holst mit bekannten englischen Volksliedern, auf die größten Hits von Coldplay, die Highlights aus den Filmklassikern „Robin Hood, Prince of Thieves“ oder die Klassiker aus den James-Bond-Filmen in einem neu arrangierten Medley.

Ein weiteres Highlight ist das Dorffest vom 20. bis zum 22. Juli auf dem Ailinger Rathausplatz. Es wird wieder ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm geboten, Blasmusik verschiedener Musikvereine aus der Umgebung, Köstlichkeiten aus der Region und ein Kuchenbuffet. Der Musikverein selbst spielt den Frühschoppen am Sonntag, 21. Juli.

Am Samstag, 12. Oktober, lädt der Musikverein Ailingen zu einem Unterhaltungsabend in die Rotachhalle ein.

musikalischen Jahrestermine