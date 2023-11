Erstes Konzert unter neuer Leitung

Am Samstag (25. November) bot der Musikverein Fischbach in der Gemeindehalle ein herausragendes Jahreskonzert, bei dem gemeinsam mit dem Musikverein Unteressendorf ein vielfältiges Programm präsentiert wurde. Den Auftakt gestaltete der Musikverein Unteressendorf unter der Leitung von Johannes Ruf mit „Appalachian Overture“. Die technisch anspruchsvollen, strahlenden und die ruhigen, gefühlvoll vorgetragenen Passagen in „Lord Tullamore“ entführten die Zuhörer nach Irland. Solist Ottmar Ehrlicher beeindruckte mit seinem Können auf der Tuba bei der Ballade „Für Theresa“. Mit dem Medley „80er Kult(Tour)“ und dem Konzertmarsch „Im Eilschritt nach Sankt Peter“ verabschiedete sich der MVU.

Der Musikverein Fischbach unter der neuen Leitung von Sophie Brockmann eröffnete mit der Fanfare „A Little Opening“. Die musikalische Reise setzte sich fort mit „May The Road Rise“, einer bewegenden Vertonung eines irischen Segenswunsches für Solo-Klarinette und Blasorchester, die wunderbar einfühlsam durch die Solistin Charlotte Hermann interpretiert wurde. „Swingin‘ BC“ ist eine Komposition zum 50-jährigen Bestehen des Landkreises Biberach.

Stefan Götz und Daniel Zieher wurde für ihre 30-jährige aktive Mitgliedschaft beim MV Fischbach geehrt. Blasmusikkreisverbandsvorsitzender Michael Ziesel würdigte die langjährige Vereinszugehörigkeit und besonders die Bereitschaft beider Musiker, sich seit vielen Jahren als Vorsitzende für den Verein eingesetzt zu haben.

Der MV Fischbach begeisterte weiter mit dem Konzertmarsch „Euphoria“ und mit Melodien aus dem Kinofilm „The Greatest Showman“. Solistische Einlagen sowie eine dreistimmige Gesangsstelle sorgten für Gänsehaut-Feeling. Zum Abschluss erklang das bekannte Lied der Fäaschtbänkler „Unsere Reise“. Bereits an ihrem ersten Konzert konnte die gerade 22-jährige Dirigentin Sophie Brockmann, die seit Januar 2023 an der Spitze des Musikvereins Fischbach steht, das Publikum für sich gewinnen. Zielsicher und bestimmt führte sie das Orchester durch die Partituren und zeigte eine beeindruckende Bühnenpräsenz. Die Lehramtsstudentin lieferte ein fulminantes Debüt mit dem Musikverein Fischbach ab, was mit langem Applaus in der vollbesetzten Gemeindehalle belohnt wurde. Auch mit der Zugabe „Rock it!“ setzte Sophie Brockmann eigene Akzente und so fand der gelungene Konzertabend stimmungsvoll mit Rock ’n’ Roll seinen Abschluss.