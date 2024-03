Erster Baden Württemberg Cup als erfolgreich verbucht

Am Sonntag den 17.04.2024 starteten die zwei Sportlerinnen Zoe Müller und Laura Winner vom RRMV Friedrichshafen in Mergelstetten beim Baden-Württemberg Cup. Insgesamt treten die Sportlerinnen an drei Baden-Württemberg Cups an, welche für den Kader entscheidend sind. Eine Besonderheit dieser Wettkampfreihe ist, dass die Schülerinnen der Altersklasse U11 gegen die Altersklasse U13 antreten. Insgesamt gingen 15 Sportlerinnen in dieser Kategorie des Kunstradsports an den Start.

Zunächst war Zoe Müller mit einer eingereichten Punktzahl von 63,80 Punkten als zehnt gesetzte an der Reihe. Sie startete ihre Kür souverän und sicher. Bis auf einen kleinen Patzer, der ihr zwei Punkte kostete und einem Haltungsfehler beendete sie ihre Kür mit guten 52,60 Punkten. Zoe gelang es sich so den 11. Platz zu sichern.

Ihre Vereinskameradin Laura Winner, die normalerweise in der Altersklasse U11 startet, ging mit einer eingereichten Punktzahl von 66,00 Punkten an den Start. Auch sie startete ihre Kür sehr sicher und konnte mit hervorragender Haltung von sich überzeugen. Mit einer ausgefahrenen Punktzahl von 62,18 Punkten gelang es Laura sich um drei Plätze zu verbessern und somit den 4. Platz für sich zu sichern.

Die beiden Sportlerinnen können auf einen gelungenen Wettkampf zurückblicken und einen guten Start hinsichtlich der Kadersichtung. Auch die Trainer Hermann, Ceyda und Nadine sind mehr als stolz auf ihre Schützlinge. Am 14.04.2024 kann sich der RRMV Friedrichshafen bei der Bezirksmeisterschaft in der Hauseigenen Sporthalle (Alte Festhalle in Friedrichshafen) wieder unter Beweis stellen.