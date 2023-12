Erster Auftritt der Bläserklasse

Alle Jahre wieder, und doch ist es jedes Mal etwas ganz Besonderes: das Weihnachtsvorspiel der Bläserklasse an der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule (FAMS) in Langenargen. Seit rund zweieinhalb Monaten lernen 16 Kinder aus den dritten Klassen der FAMS ein Blasinstrument. Einmal in der Woche haben sie Unterricht bei einer ausgebildeten Musiklehrerin der Musikschule Langenargen. Dort lernen sie die ersten Töne, aus denen schon bald erste kleine Musikstücke werden.

Dabei lernen die Kinder nach dem Yamaha-Bläserklassen-Modell. Alle Instrumente beginnen mit den gleichen Tönen und den gleichen Musikstücken. So können die Kinder von Anfang an gemeinsam musizieren. Dies geschieht in der Orchesterstunde, die immer donnerstags in der Mittagspause stattfindet und von Daniela Frommelt, Klarinettenlehrerin an der Musikschule Langenargen, und Michael Bucher, Schulleiter und Musiklehrer an der FAMS in Langenargen, geleitet wird.

Wie viel die Kinder bereits gelernt haben, war beim Vorspiel am 14. Dezember in der Aula und im Treppenhaus des Altbaus der Grundschule zu sehen und vor allem zu hören. Vier Lieder, nämlich „Freut euch, jetzt ist Weihnachtszeit“, „Morgen kommt der Weihnachtsmann, nach einer Melodie von Mozart“, „Jingle bells“ und „Ihr Kinderlein kommet“ konnten die Kinder bereits zum Besten geben. Beim letzten Stück waren auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer zum Mitsingen eingeladen.

Mit diesen musikalischen Grüßen begleitete die Bläserklasse ihr Publikum in eine hoffentlich frohe und besinnliche Weihnachtszeit.