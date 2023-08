Der Motor–Yacht–Club Obersee richtete für den DWWV die erste Deutsche Meisterschaft im Wakesurfen vor Langenargen am Bodensee aus. Bei strahlendem Sonnenschein und optimalen Bedingungen errang MYCO–Jugendmitglied Jenny Queck (16 Jahre) in einem spannenden Finale den Meistertitel in der Kategorie Jugend bis 18 Jahre.

Am 19. August war es so weit, 41 Teilnehmer sind aus ganz Deutschland nach Langenargen am Bodensee angereist, um in sportlichen Wettkämpfen die Deutschen Meister im Wakesurfen zu ermitteln. Beim Wakesurfen stehen die Sportler nach der kurzen Startphase ohne Leinenverbindung zum Boot auf ihrem Surfbrett in der vom Boot erzeugten Welle. Dort müssen sie in der zwei Mal 45 Sekunden langen Wettkampfbahn möglichst viele und möglichst schwierige Tricks, für die es unterschiedliche Punkte gibt, zeigen.

Gestartet wurde in den Kategorien Women 19—40, Women Masters ü 40, Men 19—40, Men Masters ü 40, Jugend m/w bis 18.

In den Vorläufen patzten reihenweise männliche Favoriten, die noch im Freitagstraining sehr gute Leistungen abgeliefert hatten. „Nervosität“ kommentierte Andy Schmahl, Coach des MYCO–Teams und zweifacher Weltmeister im Wakesurfen. Insgesamt spürte man in den Vorläufen durch alle Altersgruppen die Anspannung. Schließlich ging es um das Erreichen der begehrten Finalplätze und damit auf die Chance, den Deutschen Meistertitel zu erringen.

Nach der verspäteten Mittagspause starteten die Finalläufe. In allen Kategorien stieg die Spannung und natürlich auch die Konzentration. Zum Schluss wurden fünf Deutsche Meister mit Pokalen und Medaillen gekürt.

Die Ergebnisse im Einzelnen: Jugend unter 19 Jahren — Deutsche Meisterin: Jenny Queck (MYCO), Platz zwei Meo Stirm (Maiblue), Platz drei Leon Beer (1. MWSC Regensburg).

Women 19—39 Jahre — Deutsche Meisterin: Ciara Eiselt, Platz zwei: Claudia Blume, Platz drei: Jana Brandkamp.

Women Masters ab 40 Jahren — Deutsche Meisterin: Ina Stirn, Platz zwei: Claudia Zimmermann, Platz drei: Kerstin Lederle.

Men 19—39 Jahre — Deutscher Meister: Christoph Eschenwecker, Platz zwei: Bernd Beer (1. MWSC Regensburg), Platz drei: Lorenz Schmid.

Men Masters ab 40 Jahren — Deutscher Meister: Jürgen Eiselt, Platz zwei: Oliver Schütte, Platz drei: Robert Fander.