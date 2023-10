Erlös aus dem Benfizkonzert in Kehlen

Die Spendeneinnahmen anlässlich des Benefizkonzertes „Da berühren sich Himmel und Erde“ am 2. Juli in St. Verena, Kehlen, sind inzwischen von der Kirchengemeinde Kehlen an die Spendenadressen übergeben worden. Wie bereits angekündigt, wurde der Erlös je zur Hälfte ungeschmälert an die Pater-Berno-Stiftung und an den Kinderhospizdienst AMALIE (Bodenseekreis) weitergeleitet. Heike Lander aus Friedrichshafen nahm erfreut den Scheck über 1.145 Euro entgegen, der durch das Organisationsteam Gerold Eberhard, Brigitte und Wolfgang Götz (sowie Birgit Hagenacker ‐ nicht auf dem Bild) überreicht wurde. Der Dank des Teams und der Kirchengemeinde St. Verena ergeht nochmals an alle Beteiligten (Woods and Strings, Hornquartett „da'cor“, Acapella Namenlos, Gesangsduo Franziska Kehr und Heike Ihler, Kirchenchor St. Verena) und an alle, die so großzügig gespendet haben.

